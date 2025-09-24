Fontos dátum közeledik: Szja 1%!, a regisztrációs adatlap benyújtási határideje szeptember 30.

Az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.

A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található.

A 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő.

Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást.

Mint arról korábban írtunk: a három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az anyák adómentességére a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA) a legjobb ha választják. Az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be.