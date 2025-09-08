szeptember 8., hétfő

Nyelvtanulás

1 órája

Folytatódik a minden korosztály előtt nyitott kínai nyelvtanfolyam a Széchenyi István Egyetemen

Címkék#Széchenyi István Egyetemen#tanfolyam#Kína

A Széchenyi István Egyetem népszerű tanfolyama a kínai nyelv különleges világába vezeti be a résztvevőket: a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg vele, a felnőttek számára pedig élményszerű tanulást kínál a kurzus. Szeptember 10-ig lehet jelentkezni az ingyenes képzés őszi csoportjaiba, amelyek minden korosztály előtt megnyitják a kaput egy új kultúra felé.

Széchenyi Egyetem

A kínai nyelvoktatás már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a győri Széchenyi István Egyetemen: az első csoportok 2012-ben indultak a Konfuciusz Intézet közreműködésével. A program azóta folyamatosan jelen van az intézményben, 2022-től pedig több általános és középiskola tanulói is bekapcsolódhattak. A gyerekek nemcsak a kiejtés és az írásjelek alapjaival ismerkedtek meg, hanem kulturális élményekben is részesültek, a tanév végén pedig mindannyian kínai nevet is kaptak. 

Orosz-Barczi Réka, a Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának vezetője szerint a kínai nyelvtanfolyam a nyelvtudás mellett kulturális élményt is ad a résztvevőknek.
Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A program a következő években is folytatódott, immár kínai vendégprofesszorok és nyelvi lektorok bevonásával, akik autentikus nyelvi környezetet teremtettek a diákoknak. Az órákhoz időnként a szülők is csatlakoztak, így a tanfolyam igazi közösségi élménnyé vált. Az egyetem célja kezdettől fogva az volt, hogy a nyelvórákon keresztül is erősítse kapcsolatát Kínával, ahol már több mint tucatnyi felsőoktatási intézménnyel működik együtt. 

Idén szeptemberben a népszerű kezdeményezés új szakaszába lép: a gyerekeknek szóló csoportok mellett egyetemi hallgatók és felnőttek is bekapcsolódhatnak a nyelvtanulásba. A résztvevőket korosztály és nyelvi szint szerint különbontják, így a kezdők és a haladók, a kisdiákok és a felnőttek a saját igényeiknek megfelelő képzést kapnak. A foglalkozásokat magyar és kínai anyanyelvű oktatók tartják, így azok is bekapcsolódhatnak, akik még nem beszélnek angolul. Ez nagy könnyebbséget jelent a kisebb gyerekeknek, hiszen számukra biztonságot ad a magyar nyelvű magyarázat, miközben fokozatosan találkoznak az idegen nyelvvel is. 

A módszertan minden korosztályhoz alkalmazkodik: a legfiatalabbak sokszor rajzolásként élik meg a kínai írásjelek gyakorlását, a felnőttek pedig praktikus szókincsre tehetnek szert, amelyet utazás vagy munkavégzés közben hasznosíthatnak. „A kínai nyelv elsajátítása egyszerre jelent kihívást és örömöt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás ne legyen száraz, hanem élményt adjon. A kultúra bemutatása szintén hangsúlyos: az órákhoz ünnepek és közösségi események is kapcsolódnak, ahol a kínai hagyományok, szokások és gasztronómia is megjelenik. Az újévi rendezvény például nagy sikert aratott, hiszen a nyelvórák résztvevői mellett számos magyar és nemzetközi hallgató is bekapcsolódott. A következő rendezvény az Őszközépünnep lesz, amely október 7-én a győri campuson várja a város és a régió érdeklődőit” – emelte ki Orosz-Barczi Réka, a Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának vezetője.  

Az egyetem nemzetköziesítési stratégiájában a kínai kapcsolatok nagy szerepet kapnak. „Kína kiemelt stratégiai partnerünk, ezért számunkra különösen fontos, hogy minél több hallgató és érdeklődő nyerjen betekintést a nyelv és a kultúra világába. A kínai hallgatók létszáma évről évre növekszik az egyetemen, és szeretnénk egy erős közösséget kialakítani a régióban is” – tette hozzá.  

Az érdeklődés növekedését jelzi, hogy egyre több fiatal választja a kínai nyelvet akár az angol, a német vagy a francia mellé, sőt többen ösztöndíjjal szeretnének Kínában továbbtanulni. Az új csoportok első órái a szeptember 15-i héten kezdődnek, a jelentkezési határidő szeptember 10. A tanfolyamnak a győri campus ad otthont, a részvétel ingyenes. A jelentkezők a [email protected] e-mail-címen kaphatnak további információt. 

