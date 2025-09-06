szeptember 6., szombat

Mozog a föld

1 órája

Földrengések, szeizmikus események térségünkben - Íme az augusztusi friss adatok

Szeizmológiai obszervatórium: 18 földrengést és 115 antropogén (az ember tevékenységéből eredő, ahhoz kapcsolódó) szeizmikus eseményt regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban augusztusban. Földrengések a nyáron hazánkban, mutatjuk a részleteket.

Kisalföld.hu

"2025 augusztusában obszervatóriumunk 18 földrengést és 115  antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban." –írja a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium facebook bejegyzésében. Mint írják: ebben a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. A mellékelt ábra az események kezdeti epicentrumait és magnitúdóját szemlélteti.

Földrengés földrengéssorozat győr sopron pinnyéd lakossági észlelés
Földrengések, szeizmikus események térségünkben:  18 földrengést és 115 antropogén szeizmikus eseményt regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban augusztusban.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a szeizmológiai obszervatórium közlése szerint júliusban 188 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. A földrengés Sopront is érintette.

Földrengések térségünkben

Mint azt portálunkon olvashatták: Július 18-án újabb földrengések rázták meg Csongrád környékét, és az elmúlt napok során is több kisebb eseményt regisztráltak a műszerek. A térségben 2025. július 4. óta kipattant rengések eloszlását a csatolt ábra mutatja –írja a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Mint ahogy arról portálunkon is beszámoltunk: később  újabb érezhető földrengés pattant ki Csongrád térségében, viszonylag kicsi, 2,5-ös magnitúdóval. Ez a rengés is a pár hete tartó földrengéssorozat része, amely már több kisebb érezhető eseményt okozott. 

Nem volt eseménytelen a nyár. Mint arról portálunkon beszámoltunk: Nem ez volt az egyetlen földrengés az utóbbi időben. Július 13-án földrengést jelentettek Bécsújhelyen, amely közel 50 kilométerre fekszik Soprontól. Ott 3,0-es erősségű földrengést mértek - jelentette az Osztrák Szeizmológiai Szolgálat (GeoSphere Austria). A földrengést részben a lakosság is érezte.

Győrben is rengett a föld, még júniusban. 2025 júniusában a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium 16 földrengést és 116 antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban - írták a közösségi oldalon közzétett posztjukban.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: az akkor földrengésnek Pinnyéd és Győrújfalu volt az epicentruma.

 

 

