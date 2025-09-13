szeptember 13., szombat

Fohászkodók, avagy miért mond imát egy szurkoló, s miért, aki hallgat

Két ember szólt Istenéhez, de az imádság ezekben a sztorikban csupán menedék a bűntudat elől.

Ivánkovics József

Úgy tűnik, vannak helyzetek, amikor az ember szembenézhetne ugyan a saját tetteinek következményeivel, de inkább befelé menekül és fohászát is önmaga köré fonja.

Ember állt a határban, aztán leguggolt és szöggel kivert deszkákat rejtett el gondosan a mezőn. Nyilván az arra közlekedő járművek zavarták, s lehet, arra nem is gondolt, mi van, ha épp egy gombaszedő lép a szögbe, s nyomorodik meg. Aztán hazament, s az esti imája arról szólt, „nehogy lelepleződjek, Uram!”. Fohászkodott, hogy a kiléte rejtve maradjon.

Egy női kézilabdameccsen a szurkoló a lelátón gyalázta az ellenfél játékosát: nem a teljesítménye, hanem pusztán a bőrszíne miatt. Indulata hangos, a megvetés szava nyílt volt, de amikor hazament, imájában nem a megbántott emberért könyörgött, nem azért, hogy a másik szívében ne maradjon mély seb, hanem a saját lelki békéjét kereste.

Két ember szólt Istenéhez, de úgy gondolom, az imádság ezekben a sztorikban csupán menedék a bűntudat elől, nem híd a másik ember felé, s nem felismerés, hogy felelősek vagyunk egymásért.

Azért gondolom így, mert engem nagyanyám és nagyapám tanított esténként imádkozni, a höveji kis szobájukban a Szűzanya képe alatt, s nagyapám minden este úgy kezdte a közös fohászt, „fiam, gondolj azokra, akik ma megbántottak és imádkozz értük, soha ne magadért”. Mert így lehet kevesebb a rejtett szög, az egymás megvetése bőrszínünk miatt, és így lesz kevesebb az önző hallgatás is, amikor a fontos kérdéseinkre keressük a választ olyanoktól, akik inkább a hallgatást választják az igazság kimondása helyett

 

