Hibaelhárítási munkák

2 órája

Figyelem, nem lesz víz csütörtökön Győr egyik városrészében

Kisalföld.hu
Figyelem, nem lesz víz csütörtökön Győr egyik városrészében

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint nyomásingadozás, vízelszíneződés, átmeneti vízhiány fordulhat elő Marcalváros II. egy részén szeptember 18-án, csütörtökön 8 és 14 óra között. A szolgáltató Győrben a Bakonyi úti középnyomású ivóvízvezetéken hibaelhárítási munkákat végez.  

 

 

 

