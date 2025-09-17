Hibaelhárítási munkák
2 órája
Figyelem, nem lesz víz csütörtökön Győr egyik városrészében
A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint nyomásingadozás, vízelszíneződés, átmeneti vízhiány fordulhat elő Marcalváros II. egy részén szeptember 18-án, csütörtökön 8 és 14 óra között. A szolgáltató Győrben a Bakonyi úti középnyomású ivóvízvezetéken hibaelhárítási munkákat végez.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre