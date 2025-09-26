Egy nap, amely összeköt - Kilenc város, egy közösség, 24 óra festés - fotók

A festőmaraton célja, hogy a közös alkotás élményén keresztül oldja a pszichiátriai betegségekkel élőket sújtó stigmákat és közelebb hozza egymáshoz az embereket. Az esemény különlegessége, hogy a résztvevők egy teljes napon át, akár folyamatosan, akár néhány órára bekapcsolódva festhetnek együtt. Tavaly több mint ezren ragadtak ecsetet, miközben a városok közötti állandó képi és hangkapcsolat igazi országos közösségi élménnyé varázsolta a rendezvényt. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak.

24 órás festőmaraton vette kezdetét az ország 9 helyszínén, így Sopronban is Fotó: Varga Henrietta

Festőmaraton az országban 9 helyszínen

Magyarországon a pszichiátriai betegek mindennapjait még mindig számos előítélet nehezíti. A közbeszédben és az intézmények működésében is jelen van a stigma, amely megnehezíti a problémák felvállalását és a segítség elfogadását. A PsychArt® 24 erre kínál egy különleges választ: a művészet erejével hívja fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára, valamint arra, hogy a közös élmény hidat építhet egészséges és sérülékeny emberek között.