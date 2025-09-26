szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi kapcsolatok

2 órája

Egy nap, amely összeköt - Kilenc város, egy közösség, 24 óra festés - fotók

Címkék#pszichiátriai#Sopronban#PsychArt® 24#művészet

Péntek déltől szombat délig ismét ecsetet ragadnak az alkotók országszerte. Kilenc városban – Békéscsabán, Budapesten, Debrecenben, Kalocsán, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Sopronban és Szegeden – rendezik meg a PsychArt® 24 festőmaratont.

Varga Henrietta

A festőmaraton célja, hogy a közös alkotás élményén keresztül oldja a pszichiátriai betegségekkel élőket sújtó stigmákat és közelebb hozza egymáshoz az embereket. Az esemény különlegessége, hogy a résztvevők egy teljes napon át, akár folyamatosan, akár néhány órára bekapcsolódva festhetnek együtt. Tavaly több mint ezren ragadtak ecsetet, miközben a városok közötti állandó képi és hangkapcsolat igazi országos közösségi élménnyé varázsolta a rendezvényt. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak.

festőmaraton
24 órás festőmaraton vette kezdetét az ország 9 helyszínén, így Sopronban is Fotó: Varga Henrietta

Festőmaraton az országban 9 helyszínen

Magyarországon a pszichiátriai betegek mindennapjait még mindig számos előítélet nehezíti. A közbeszédben és az intézmények működésében is jelen van a stigma, amely megnehezíti a problémák felvállalását és a segítség elfogadását. A PsychArt® 24 erre kínál egy különleges választ: a művészet erejével hívja fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára, valamint arra, hogy a közös élmény hidat építhet egészséges és sérülékeny emberek között.

Egy nap, amely összeköt - 9 város, egy közösség, 24 óra festés

Fotók: kisalfold.hu

A rendezvény hátterében a művészetterápia szemlélete áll. Ez a módszer – legyen szó passzív befogadásról vagy aktív alkotásról – segít az érzelmek kifejezésében, a kapcsolatok tágításában és a belső feszültségek oldásában. 

Ahogy Belényessy Éva, a soproni Medical Mental Alapítvány kuratóriumi elnöke fogalmazott: 

A mi célunk az, hogy a pszichiátriát körülvevő negatív stigmákat megingassuk. Ez a rendezvény tökéletes fórum erre, hiszen betegek és érdeklődők közösen, egymást inspirálva alkothatnak. Gyönyörű és különleges művek születnek a 24 óra alatt.

A festőmaraton nem zártkörű: betegek, diákok, amatőrök és profi alkotók egyaránt csatlakozhatnak. Van, aki csak egy órára tér be, mások akár a teljes huszonnégy órát végigfestik. A szervezők minden szükséges eszközt biztosítanak – a résztvevőknek csupán az alkotókedvüket kell magukkal hozniuk.

Fotó: Varga Henrietta

A 24 órás festőmaraton egyszerre indult mind a 9 helyszínen. Sopronban, Holpárné dr. Albert Csilla, a Soproni Gyógyközpont Pszichiátriai és rehabilitációs osztályának vezetője köszöntötte a kamerán innen és túl lévőket.

Hálás köszönet illeti a helyi szervezőket, a Moravcsik Alapítványt és a Budapest Art Brut Galériát, ahol bemutatják a pszichiátriai betegséggel, pszichoszociális fogyatékossággal élő art brut művészek munkáit a nagyközönségnek. Reméljük, hogy ez a művészeti maraton Sopronban is azt a célt szolgálja, hogy együtt, közösen alkossunk, örömünket leljük a közös munkában, és olyan közösséget építsünk, amelyet az elfogadás és a kölcsönös tisztelet vezérel.

Holpárné dr. Albert Csilla, a Soproni Gyógyközpont Pszichiátriai és rehabilitációs osztályának vezetője Fotó: Varga Henrietta

A PsychArt® 24 tehát nem csupán egy kreatív kihívás, hanem közös üzenet is arról, hogy a mentális problémákkal élő emberek nem kívülállók, hanem ugyanúgy a közösség részei. A művészet nyelve pedig segít abban, hogy ezt minél többen megértsék és átéljék.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu