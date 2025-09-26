1 órája
Egy nap, amely összeköt - Kilenc város, egy közösség, 24 óra festés - fotók
Péntek déltől szombat délig ismét ecsetet ragadnak az alkotók országszerte. Kilenc városban – Békéscsabán, Budapesten, Debrecenben, Kalocsán, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Sopronban és Szegeden – rendezik meg a PsychArt® 24 festőmaratont.
A festőmaraton célja, hogy a közös alkotás élményén keresztül oldja a pszichiátriai betegségekkel élőket sújtó stigmákat és közelebb hozza egymáshoz az embereket. Az esemény különlegessége, hogy a résztvevők egy teljes napon át, akár folyamatosan, akár néhány órára bekapcsolódva festhetnek együtt. Tavaly több mint ezren ragadtak ecsetet, miközben a városok közötti állandó képi és hangkapcsolat igazi országos közösségi élménnyé varázsolta a rendezvényt. A szervezők idén is hasonlóan nagy érdeklődésre számítanak.
Festőmaraton az országban 9 helyszínen
Magyarországon a pszichiátriai betegek mindennapjait még mindig számos előítélet nehezíti. A közbeszédben és az intézmények működésében is jelen van a stigma, amely megnehezíti a problémák felvállalását és a segítség elfogadását. A PsychArt® 24 erre kínál egy különleges választ: a művészet erejével hívja fel a figyelmet a mentális egészség fontosságára, valamint arra, hogy a közös élmény hidat építhet egészséges és sérülékeny emberek között.
Egy nap, amely összeköt - 9 város, egy közösség, 24 óra festésFotók: kisalfold.hu
A rendezvény hátterében a művészetterápia szemlélete áll. Ez a módszer – legyen szó passzív befogadásról vagy aktív alkotásról – segít az érzelmek kifejezésében, a kapcsolatok tágításában és a belső feszültségek oldásában.
Ahogy Belényessy Éva, a soproni Medical Mental Alapítvány kuratóriumi elnöke fogalmazott:
A mi célunk az, hogy a pszichiátriát körülvevő negatív stigmákat megingassuk. Ez a rendezvény tökéletes fórum erre, hiszen betegek és érdeklődők közösen, egymást inspirálva alkothatnak. Gyönyörű és különleges művek születnek a 24 óra alatt.
A festőmaraton nem zártkörű: betegek, diákok, amatőrök és profi alkotók egyaránt csatlakozhatnak. Van, aki csak egy órára tér be, mások akár a teljes huszonnégy órát végigfestik. A szervezők minden szükséges eszközt biztosítanak – a résztvevőknek csupán az alkotókedvüket kell magukkal hozniuk.
A 24 órás festőmaraton egyszerre indult mind a 9 helyszínen. Sopronban, Holpárné dr. Albert Csilla, a Soproni Gyógyközpont Pszichiátriai és rehabilitációs osztályának vezetője köszöntötte a kamerán innen és túl lévőket.
Hálás köszönet illeti a helyi szervezőket, a Moravcsik Alapítványt és a Budapest Art Brut Galériát, ahol bemutatják a pszichiátriai betegséggel, pszichoszociális fogyatékossággal élő art brut művészek munkáit a nagyközönségnek. Reméljük, hogy ez a művészeti maraton Sopronban is azt a célt szolgálja, hogy együtt, közösen alkossunk, örömünket leljük a közös munkában, és olyan közösséget építsünk, amelyet az elfogadás és a kölcsönös tisztelet vezérel.
A PsychArt® 24 tehát nem csupán egy kreatív kihívás, hanem közös üzenet is arról, hogy a mentális problémákkal élő emberek nem kívülállók, hanem ugyanúgy a közösség részei. A művészet nyelve pedig segít abban, hogy ezt minél többen megértsék és átéljék.