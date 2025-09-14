szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulók
Múlt és jelen

40 perce

Harminc éve város Fertőd

Címkék#Fertőd#jubileum#ünnep

Harminc évvel ezelőtt, 1995-ben egy új fejezet kezdődött Fertőd történetében: a település hivatalosan is városi rangot kapott.

Varga Henrietta

Az elmúlt három évtizedben Fertőd nem csupán egy település volt a térképen, hanem igazi otthonává vált mindazoknak, akik itt élnek és dolgoznak. A város arculatát a kulturális örökség formálja, mindenekelőtt az Esterházy-kastély páratlan szépsége, amely méltán tette Fertődöt nemzetközi hírűvé.

fertőd
Fertőd a napokban ünnepelte várossá válásának 30. évfordulóját. Fotó: Griechisch Tamás

Fertőd múltja és jelene

A fejlődés azonban nem állt meg a múlt tiszteleténél. Az elmúlt évtizedekben új intézmények, közösségi terek, utak és szolgáltatások gazdagították a mindennapokat, és járultak hozzá ahhoz, hogy a város erős, élhető közösséggé váljon.

A felvétel 1895-1899 között készült. A kép forrását kérjük így adja meg: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára 

A harminc évnyi városi múlt egyben a közösség összetartó erejének bizonyítéka is. Fertőd mindig büszke volt hagyományaira, kulturális értékeire, s mindarra, amit lakói munkájukkal és szeretetükkel teremtettek. Ma is ugyanazzal az elhivatottsággal tekint előre, mint három évtizede: a múlt értékeinek megőrzésével, de a jövő lehetőségeit bátran megragadva épít otthont a következő nemzedékeknek.

A kastély parkját 1951-ben is pihenésre használták Fortepan / Gellért Andor Tamás 

A jubileumi évforduló ünnepi programjai méltón tükrözték ezt a szellemiséget. Tematikus tárlatvezetések, filmvetítések és zenepedagógiai előadások várták az érdeklődőket, különleges közösségi élményt teremtve a résztvevők számára.

Barcza Attila országgyűlési képviselő az eseményen hangsúlyozta: az elmúlt évtizedekben megvalósult beruházások – az Esterházy-kastély felújítása, a kulturális és turisztikai fejlesztések, valamint az infrastruktúra bővítése – mind azt szolgálták, hogy Fertőd hosszú távon is otthonos és élhető maradjon. Mint mondta, a város példája bizonyítja: aki a kultúrába és az emberek életminőségébe fektet, az a nemzet jövőjét építi.

Fotó: Griechisch Tamás

A 30. évforduló tehát nem csupán a múlt ünneplése, hanem egy új kezdet is. Közös felelősségünk, hogy Fertőd jövője legalább olyan fényes legyen, mint a múltja.

 

