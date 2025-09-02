1 órája
Fergeteges programok várnak rád a Kisalföldön!
Eláruljuk, milyen izgalmakban lehet részed a Kisalföldön. Használd még ki a maradék jó időt!
Forrás: Kisalföld Archívum
Győr
Táncolj, Marcalváros!
09. 06., szombat, 14.55–22.00
Kovács Margit ÁMK
Latinos hangulatú táncos családi délutánra várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt.
Programok: 14.55 DJ Javier – zenei kezdés. 15.00 Köszöntők. 15.10 DJ Javier – latinos ritmusok 1. 15.15 Zumba tánc & fitnesz óra fiataloknak és felnőtteknek egyaránt latin ritmusokra: salsa, bachata, merengue, calypso, reggaeton, szamba stb. 16.00 DJ Javier – latinos ritmusok 2. 16.15 Latin tánc tanítása kezdőknek, csacsacsa- és bachata-alaplépések. 16.40 DJ Javier – latinos ritmusok 3. 16.55 Kubai salsa rueda és salsa, bachata – páros bemutatók. 17.20 Szabad a tánctér 1. DJ Javier, salsa. 17.35 Latin versenytáncosok bemutatója. 18.15 Szabad a tánctér 2. DJ Javier, bachata. 18.25 Kubai salsa, kezdő alaplépések tanítása. 18.50 Szabad a tánctér 3. DJ Javier, salsa, bachata. 19.00 Esti megnyitót mond Borsi Róbert, Győr megyei jogú város kulturális tanácsnoka. 19.05 Janelys Fernandez Diaz kubai énekesnő műsora, 1. rész. 19.50 Salsa rueda 1. – győri latin, salsa, bachata felnőtt táncosok bevonása. Dimenzió TSE – salsa rueda vezénylés Futó Károly vezetésével. 20.20–20.50 Betty Love 20.55 Salsa rueda 2. – győri latin, salsa, bachata felnőtt táncosok bevonása. Dimenzió TSE – salsa rueda vezénylés Futó Károly vezetésével. 21.15 Janelys Fernandez Diaz kubai énekesnő műsora, 2. rész. 22.00 Zárás.
Egyéb ingyenes programok: ugrálóvár, fajáték-garnitúra, rodeóbika, labdazsonglőr, arcfestés, lufihajtogatás, csillámtetoválás.
A program ingyenes.
Újvárosi Nyárbúcsúztató
09. 06., szombat
Újvárosi Művelődési Ház
Programok: 15.00–19.30 Gyerekbirodalom, csúszdás légvár. 15.00 A Gézengúz Alapítvány mozgásfejlesztő játszóháza. 15.10 Megnyitó – Radicsné Csőre Andrea igazgató. 15.15 „Gyöngycsodák”. Kiállítás Kiss Ágota népi iparművész munkáiból. A kiállításokat megnyitja: Radicsné Csőre Andrea igazgató. Közreműködik: az Újvárosi Művelődési Ház Citeracsoportja. 15.30 Tombolaárusítás. A tombola és a délutáni babgulyásparti bevételével a Gézengúz Alapítvány munkáját támogatjuk. 15.45 Molnár Sándorné alkotásai (számfestés, gyöngykirakó, rececsipke, quilling). 16.00 Olasz szívvel, magyar ízzel… Farkas Erik színész és Liszkai Lukács zenész műsora. 17.00 Babgulyásparti. László Krisztián mesterszakács remekét kóstolhatjuk. 17.20 Örökzöld dallamok. Juhászné Bedő Henrietta, Németh Sándor és a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola Zenevarázs csoportjának tagjai. 18.15 Köszöntő és az Újváros Szolgálatáért díj átadása. Köszöntőt mond dr. Fekete Dávid, GYMJV önkormányzati képviselője és Szeles Szabolcs, GYMJV önkormányzati képviselője. 18.30–20.30 Nóta- és operettműsor. Közreműködik: Kállay Bori színművész, énekes, érdemes művész, Berkes János operaénekes, érdemes művész. Kísér: Baranyai István prímás, hegedűművész és cigányzenekara. 19.30 Tombolahúzás. 20.30–21.00 Esteli muzsika. Baranyai István hegedűművész, prímás és cigányzenekara.
Győr 7 csodája
09. 06., szombat, 15.00
Győr csodás értékeinek sokasága várja azokat, akik egy nagy múltú város szépségeit és történetét szeretnék megismerni idegenvezetőnkkel.
Részvételi díj: 4500 Ft/fő; diák, nyugdíjas, VIP Klubtag: 4000 Ft/fő.
Naplementetúra, hajós városnézés
09. 07., vasárnap, 18.00
Kapcsolódjatok ki a folyók városában a napnyugta csodás látványával a stílusos Kék Tündér vagy az Angyal hajó fedélzetén egy különleges hajós városnézéssel.
A program részvételi díja: 6500 Ft/fő; 3–10 éves korig: 3500 Ft/fő.
A programokra előzetes jegyvásárlás szükséges. Jegyvásárlás: https://www.gyeregyorbe.hu, +36-30/294-9174.
Könyvklub
09. 08., hétfő, 17.00
Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)
A Litera könyvklub következő részében Móricz Zsigmond Sárarany című művéről beszélgetnek. Moderátor: Galambos Krisztina könyvtáros.
A részvétel ingyenes, de könyvtári tagsághoz kötött!
Mosonmagyaróvár
Aki úgy hal meg, hogy még él…
09. 09., kedd, 17.00
Flesch-központ
Az Alzheimer Segítő Egyesület és a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodájának nagyszabású rendezvénye az Alzheimer-kórral kapcsolatban.
A program a nemzetközi díjnyertes Alzheimer című film vetítésével indul, majd interaktív előadás és beszélgetés következik dr. Menyhárt Miklós főorvossal, a demencia egyik hazai szaktekintélyével és a film alkotójával, szakelőadóval, Kollár Istvánnal.
A részvétel ingyenes.
„Atlantisz – Aranykor” – festménykiállítás
09. 05., péntek, 17.00
Huszár Gál Városi Könyvtár
Varga Katalin kortárs festőművész festménykiállítása. A kiállítást megnyitja Fekete Katalin könyvtáros.
A kiállításra a belépés díjtalan.
A tárlat szeptember 27-ig nyitvatartási időben megtekinthető.
Bütykölő szakkör
09. 05., péntek, 17.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Kedves nyári emlékek barkácsolása gyöngyből, fonalból, papírból.
A foglalkozásokra óvodáskortól várják a gyerekeket. A foglalkozásokra alkalmilag is lehet jönni, az anyagköltség: 1000 Ft.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél a 30/916-7664-es vagy a 96/206-307-es telefonszámokon.
I Love Mozi Filmklub
09. 06., szombat, 17.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból
Magyar animációs film, 70 perc (2025).
A mozifilm Bogyó, a csigafiú, Babóca, a katicalány és barátaik kedves kalandjait mutatják be. A mesék úgy követik egymást a mozifilmben, mintha egy gyerektársaságban mindenki elmesélné a többieknek a legkedvesebb történetét.
A belépőjegy ára: 2000 Ft.
Tényő
4. Tényői Bunker Nyílt Nap
09. 06., szombat, 10.00
Tényői Atombunker és Tanösvény (Tényő, Árpád u. 114.)
A Tényő Világa Egyesület minden érdeklődőt vár a 4. Tényői Bunker Nyílt Napra.
Programok: 10.00 Kapunyitás. 10.15 Köszöntők. Mecséri Szabolcs elnök, Tényő Világa Egyesület, dr. Fekete Dávid választókerületi elnök. 11.00 Atomtöltetek Magyarországon – Kizmus Szabolcs előadása a bunkerben. 12.00 Gulyáságyúban főtt gulyásebéd. 12.00 Túravezetés a bunkerben. 15.00 Szolgálat a –12. szinten, avagy mit rejt egy rakétasiló? – Csernobil és az ukrajnai katonai objektumok. Egész napos programok: séta a tanösvényen; tűzoltóautók bemutatója; veterán járművek, korabeli fegyverek, felszerelések; erdei túra az Adóházhoz, túra gyalog, illetve GAZ–69 terepjárókkal; airsoft-élménylövészet, Praetoria Kulturális és Sportegyesület; polgári védelmi és katonai hagyományőrzők bemutatója; játékos puzzle-vadászat a bunker körül gyerekeknek.