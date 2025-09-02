Fergeteges programok várnak rád a Kisalföldön!

A program a nemzetközi díjnyertes Alzheimer című film vetítésével indul, majd interaktív előadás és beszélgetés következik dr. Menyhárt Miklós főorvossal, a demencia egyik hazai szaktekintélyével és a film alkotójával, szakelőadóval, Kollár Istvánnal.

A részvétel ingyenes.

„Atlantisz – Aranykor” – festménykiállítás

09. 05., péntek, 17.00

Huszár Gál Városi Könyvtár

Varga Katalin kortárs festőművész festménykiállítása. A kiállítást megnyitja Fekete Katalin könyvtáros.

A kiállításra a belépés díjtalan.

A tárlat szeptember 27-ig nyitvatartási időben megtekinthető.

Bütykölő szakkör

09. 05., péntek, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Kedves nyári emlékek barkácsolása gyöngyből, fonalból, papírból.

A foglalkozásokra óvodáskortól várják a gyerekeket. A foglalkozásokra alkalmilag is lehet jönni, az anyagköltség: 1000 Ft.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél a 30/916-7664-es vagy a 96/206-307-es telefonszámokon.

I Love Mozi Filmklub

09. 06., szombat, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös Házból

Magyar animációs film, 70 perc (2025).

A mozifilm Bogyó, a csigafiú, Babóca, a katicalány és barátaik kedves kalandjait mutatják be. A mesék úgy követik egymást a mozifilmben, mintha egy gyerektársaságban mindenki elmesélné a többieknek a legkedvesebb történetét.

A belépőjegy ára: 2000 Ft.

Tényő

4. Tényői Bunker Nyílt Nap

09. 06., szombat, 10.00

Tényői Atombunker és Tanösvény (Tényő, Árpád u. 114.)

A Tényő Világa Egyesület minden érdeklődőt vár a 4. Tényői Bunker Nyílt Napra.

Programok: 10.00 Kapunyitás. 10.15 Köszöntők. Mecséri Szabolcs elnök, Tényő Világa Egyesület, dr. Fekete Dávid választókerületi elnök. 11.00 Atomtöltetek Magyarországon – Kizmus Szabolcs előadása a bunkerben. 12.00 Gulyáságyúban főtt gulyásebéd. 12.00 Túravezetés a bunkerben. 15.00 Szolgálat a –12. szinten, avagy mit rejt egy rakétasiló? – Csernobil és az ukrajnai katonai objektumok. Egész napos programok: séta a tanösvényen; tűzoltóautók bemutatója; veterán járművek, korabeli fegyverek, felszerelések; erdei túra az Adóházhoz, túra gyalog, illetve GAZ–69 terepjárókkal; airsoft-élménylövészet, Praetoria Kulturális és Sportegyesület; polgári védelmi és katonai hagyományőrzők bemutatója; játékos puzzle-vadászat a bunker körül gyerekeknek.