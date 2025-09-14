Meghibásodott a felsővezeték, késnek a vonatok a győri fővonalon

A MÁV honlapján közzétett információk szerint a helyreállításig Ács és Nagyszentjános, valamint Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A Csapról Bécsbe tartó Hortobágy EuroCity (EC 140) Ács és Nagyszentjános között várakozik, az utasok továbbutazását szervezték.