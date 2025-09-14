szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

20°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasárnapi késések

2 órája

Meghibásodott a felsővezeték, késnek a vonatok a győri fővonalon

Címkék#MÁV#felsővezeték#késés

A győri fővonalon felsővezetékhiba lassítja a közlekedést.

Kisalföld.hu
Meghibásodott a felsővezeték, késnek a vonatok a győri fővonalon

Késnek a vonatok a győri fővonalon, meghibásodott a felsővezeték.

Fotó: Molcsányi Máté

A MÁV honlapján közzétett információk szerint a helyreállításig Ács és Nagyszentjános, valamint Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A Csapról Bécsbe tartó Hortobágy EuroCity (EC 140) Ács és Nagyszentjános között várakozik, az utasok továbbutazását szervezték.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu