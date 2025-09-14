Vasárnapi késések
Meghibásodott a felsővezeték, késnek a vonatok a győri fővonalon
A győri fővonalon felsővezetékhiba lassítja a közlekedést.
Késnek a vonatok a győri fővonalon, meghibásodott a felsővezeték.
Fotó: Molcsányi Máté
A MÁV honlapján közzétett információk szerint a helyreállításig Ács és Nagyszentjános, valamint Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.
A Csapról Bécsbe tartó Hortobágy EuroCity (EC 140) Ács és Nagyszentjános között várakozik, az utasok továbbutazását szervezték.
