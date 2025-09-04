szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

14°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Valami bűzlik

1 órája

„Bűnbak vagyok” – állítja a felpéci bűzzel vádolt cégvezető

Címkék#Felpéc#bűz#gazda

Orrfacsaró szagoktól szenvednek a felpéciek. Elviselhetetlennek írják le, nem finomkodnak sem a bűzhatás, sem a szaghatás szavakkal: dögszag van – mondják. Felpécen két cég üzemel, amelyek a helyiek szerint okolhatók a szagért. Az egyik vállalat vezetője válaszolt portálunknak.

Pardavi Mariann

Forrnak az indulatok a Sokoró-dombság egyik csodaszép településén, Felpécen. A helyiek mindennapjait ugyanis láthatatlan ellenség keseríti meg: hetente több hullámban elviselhetetlen bűz tör rájuk. 

felpéc, bűz, szag, büdös, biogáz, bőrgyártó
A Felpéc határában lévő telekből marják ki a madarak a föld javát. Alfred Hitchcock Madararak című horrorklasszikusa elevenedik fel a barázdák között. 
Fotó: Csapó Balázs - archív

– Évek óta gondot okoz a förtelmes szag – panaszolta egy helyi asszony, amikor a település központjában érdeklődtünk augusztus 21-én a bűzről. – Tavaly is szörnyű volt, de ami idén van, az felülmúlja azt is. Dögszag – mondta indulatosan. Kattintson a kiemelt szavakra és olvassa el helyszíni riportunkat!

Miért van büdös Felpécen?

A helyiek nem tudják biztosan megmondani, honnan erednek a szagok. Felpécen két cég üzemel, amely a szag forrásaként szóba jöhet: egy bőrgyártó és egy biogázüzem. Mindkét vállalatnak elküldtük kérdéseinket, a Szőrös és Bőrös Bt. vezetője válaszolt, sőt, az üzemben zajló folyamatokba is betekintést engedett egy gyárlátogatás során.

– A bőrgyári szennyvíz-előtisztításnál keletkezik kellemetlen szag, viszont ez nem érezhető a faluban, legfeljebb 100–150 méterig. Ez érinti a telephely előtti országutat mintegy 100 méteres szakaszon. Naponta 2–3 órán át érzékelhető ez – foglalta össze a bőrgyártó üzem tulajdonosa, Vejtasa Tivadar.

Felpéc került közelebb a bőrgyárhoz

A komposztálótelepük tizenöt éve üzemel, azóta a falu körbenőtte a gyárukat.

– Anno az önkormányzat ezt jelölte ki iparterületnek a falurendezési tervben, és én ide építettem a bőrgyárat, valamint a komposztálótelepet. Sok éven keresztül nem is volt semmi gond a szaggal. Viszont utána a faluvezetés módosította a rendezési tervet, és elkezdte a komposztálótelep felé parcellázni az új építési telkeket.

Vejtasa szerint a helyiek ezek után ugyan panaszkodtak szagra, de ritkán – azokban az esetekben, amikor a bőrgyártás egy-egy speciális folyamata zajlott.

– Ezek az esetek negyedévente három napig tartanak – állítja. – Ezt az itt lakók megértették, és tolerálták is. Évekig nem volt gond. Viszont két éve üzemel a falu határában lévő biogázüzem, ami ugyan alapjában véve nem büdös, de az onnan elszállított fermentlé az. Ezt a gazdák nem előírásszerűen, injektálva juttatják a talajba, hanem csak rálocsolják, és utána betárcsázzák.

A bőrgyártó vezetője szerint akkor éreznek a helyiek büdöset, ha a szél a szagot a falu felé fújja. Ekkor megsokasodnak a panaszok.

Rothadó csirke okozta a büdös szagot

– Három éve egy gazda csirketetemeket, csirketrágyát szórt szét a földjén, akkor engem azonnal feljelentettek nyolcvanan. A kiérkező hatóság megállapította, hogy nincs semmi közöm az elviselhetetlen szaghoz. Mi betartjuk az előírásokat, és nem célom a konfliktus. Ahogy akkor, most is csak bűnbak vagyok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu