1 órája
„Bűnbak vagyok” – állítja a felpéci bűzzel vádolt cégvezető
Orrfacsaró szagoktól szenvednek a felpéciek. Elviselhetetlennek írják le, nem finomkodnak sem a bűzhatás, sem a szaghatás szavakkal: dögszag van – mondják. Felpécen két cég üzemel, amelyek a helyiek szerint okolhatók a szagért. Az egyik vállalat vezetője válaszolt portálunknak.
Forrnak az indulatok a Sokoró-dombság egyik csodaszép településén, Felpécen. A helyiek mindennapjait ugyanis láthatatlan ellenség keseríti meg: hetente több hullámban elviselhetetlen bűz tör rájuk.
– Évek óta gondot okoz a förtelmes szag – panaszolta egy helyi asszony, amikor a település központjában érdeklődtünk augusztus 21-én a bűzről. – Tavaly is szörnyű volt, de ami idén van, az felülmúlja azt is. Dögszag – mondta indulatosan. Kattintson a kiemelt szavakra és olvassa el helyszíni riportunkat!
Miért van büdös Felpécen?
A helyiek nem tudják biztosan megmondani, honnan erednek a szagok. Felpécen két cég üzemel, amely a szag forrásaként szóba jöhet: egy bőrgyártó és egy biogázüzem. Mindkét vállalatnak elküldtük kérdéseinket, a Szőrös és Bőrös Bt. vezetője válaszolt, sőt, az üzemben zajló folyamatokba is betekintést engedett egy gyárlátogatás során.
– A bőrgyári szennyvíz-előtisztításnál keletkezik kellemetlen szag, viszont ez nem érezhető a faluban, legfeljebb 100–150 méterig. Ez érinti a telephely előtti országutat mintegy 100 méteres szakaszon. Naponta 2–3 órán át érzékelhető ez – foglalta össze a bőrgyártó üzem tulajdonosa, Vejtasa Tivadar.
Felpéc került közelebb a bőrgyárhoz
A komposztálótelepük tizenöt éve üzemel, azóta a falu körbenőtte a gyárukat.
– Anno az önkormányzat ezt jelölte ki iparterületnek a falurendezési tervben, és én ide építettem a bőrgyárat, valamint a komposztálótelepet. Sok éven keresztül nem is volt semmi gond a szaggal. Viszont utána a faluvezetés módosította a rendezési tervet, és elkezdte a komposztálótelep felé parcellázni az új építési telkeket.
Vejtasa szerint a helyiek ezek után ugyan panaszkodtak szagra, de ritkán – azokban az esetekben, amikor a bőrgyártás egy-egy speciális folyamata zajlott.
– Ezek az esetek negyedévente három napig tartanak – állítja. – Ezt az itt lakók megértették, és tolerálták is. Évekig nem volt gond. Viszont két éve üzemel a falu határában lévő biogázüzem, ami ugyan alapjában véve nem büdös, de az onnan elszállított fermentlé az. Ezt a gazdák nem előírásszerűen, injektálva juttatják a talajba, hanem csak rálocsolják, és utána betárcsázzák.
A bőrgyártó vezetője szerint akkor éreznek a helyiek büdöset, ha a szél a szagot a falu felé fújja. Ekkor megsokasodnak a panaszok.
Rothadó csirke okozta a büdös szagot
– Három éve egy gazda csirketetemeket, csirketrágyát szórt szét a földjén, akkor engem azonnal feljelentettek nyolcvanan. A kiérkező hatóság megállapította, hogy nincs semmi közöm az elviselhetetlen szaghoz. Mi betartjuk az előírásokat, és nem célom a konfliktus. Ahogy akkor, most is csak bűnbak vagyok.