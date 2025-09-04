„Bűnbak vagyok” – állítja a felpéci bűzzel vádolt cégvezető

Forrnak az indulatok a Sokoró-dombság egyik csodaszép településén, Felpécen. A helyiek mindennapjait ugyanis láthatatlan ellenség keseríti meg: hetente több hullámban elviselhetetlen bűz tör rájuk.

A Felpéc határában lévő telekből marják ki a madarak a föld javát. Alfred Hitchcock Madararak című horrorklasszikusa elevenedik fel a barázdák között.

– Évek óta gondot okoz a förtelmes szag – panaszolta egy helyi asszony, amikor a település központjában érdeklődtünk augusztus 21-én a bűzről. – Tavaly is szörnyű volt, de ami idén van, az felülmúlja azt is. Dögszag – mondta indulatosan. Kattintson a kiemelt szavakra és olvassa el helyszíni riportunkat!

Miért van büdös Felpécen?

A helyiek nem tudják biztosan megmondani, honnan erednek a szagok. Felpécen két cég üzemel, amely a szag forrásaként szóba jöhet: egy bőrgyártó és egy biogázüzem. Mindkét vállalatnak elküldtük kérdéseinket, a Szőrös és Bőrös Bt. vezetője válaszolt, sőt, az üzemben zajló folyamatokba is betekintést engedett egy gyárlátogatás során.

– A bőrgyári szennyvíz-előtisztításnál keletkezik kellemetlen szag, viszont ez nem érezhető a faluban, legfeljebb 100–150 méterig. Ez érinti a telephely előtti országutat mintegy 100 méteres szakaszon. Naponta 2–3 órán át érzékelhető ez – foglalta össze a bőrgyártó üzem tulajdonosa, Vejtasa Tivadar.

Felpéc került közelebb a bőrgyárhoz

A komposztálótelepük tizenöt éve üzemel, azóta a falu körbenőtte a gyárukat.

– Anno az önkormányzat ezt jelölte ki iparterületnek a falurendezési tervben, és én ide építettem a bőrgyárat, valamint a komposztálótelepet. Sok éven keresztül nem is volt semmi gond a szaggal. Viszont utána a faluvezetés módosította a rendezési tervet, és elkezdte a komposztálótelep felé parcellázni az új építési telkeket.