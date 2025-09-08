Könyvtári program
45 perce
Együtt olvasnak, folytatódik a csornai könyvtár rendezvénysorozata
Folytatódik a csornai könyvtár Olvassunk együtt! programsorozata. Várják a felolvasókat és hallgatókat az intézményben.
Ismét indul a csornai Martincsevics Károly Olvassunk együtt! programsorozata. Az évadnyitó rendezvényt szeptember 9-én, kedden, délután fél hattól tartják a könyvtárban. Az intézmény munkatársai szívesen látják a felolvasókat, akik megismertetik kedves írásaikat és számítanak a hallgatóságra is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre