Könyvtári program

45 perce

Együtt olvasnak, folytatódik a csornai könyvtár rendezvénysorozata

Folytatódik a csornai könyvtár Olvassunk együtt! programsorozata. Várják a felolvasókat és hallgatókat az intézményben.

Kisalföld.hu
Ismét indul a csornai Martincsevics Károly Olvassunk együtt! programsorozata. Az évadnyitó rendezvényt szeptember 9-én, kedden, délután fél hattól tartják a könyvtárban. Az intézmény munkatársai szívesen látják a felolvasókat, akik megismertetik kedves írásaikat és számítanak a hallgatóságra is.

 

