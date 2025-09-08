Együtt olvasnak, folytatódik a csornai könyvtár rendezvénysorozata

Ismét indul a csornai Martincsevics Károly Olvassunk együtt! programsorozata. Az évadnyitó rendezvényt szeptember 9-én, kedden, délután fél hattól tartják a könyvtárban. Az intézmény munkatársai szívesen látják a felolvasókat, akik megismertetik kedves írásaikat és számítanak a hallgatóságra is.