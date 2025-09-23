szeptember 23., kedd

2 órája

Negyven éves a Fekete Macska - Azok a boldog kilencvenes évek

Címkék#üzlet#parfüm#illatszer#Fekete Macska#fotózás

A legendás bolt már negyven éve várja a vásárlókat. A győri, Király utcai Fekete Macska üzletét minden győri ismeri minden bizonnyal. A jubileum kapcsán beszélgettünk az üzletvezetővel az eltűnő világról és a mai állapotokról.

Gyurina Zsolt

A Király utcai Fekete Macska negyven éve, 1985. szeptember 7-én nyitott. A jeles napot meg is ünnepelték, minden vásárlónknak kedvezményt adtak azon a napon. Blum Sándorné Zsuzsa üzletvezetővel beszélgettünk az alkalomból. Elmondta, hogy sok minden változott negyven év alatt: a kínálat, a lehetőség, az árak. 

Fekete Macska, amely Győrhöz tartozik
Fekete Macska, amely 40 éve Győrhöz tartozik. Fotó: Molcsányi Máté

Fekete Macska, amely Győrhöz tartozik

- Az iparcikk kereskedelmi vállalat hirdette meg a helyiséget szerződéses üzemeltetetésre, az összes üzlethelyiség hozzájuk tartozott a városban. A profilt is ők határozták meg. Volt tapasztalatom, egy nagykereskedelmi cégnél dolgoztam, bár más területen - emlékezett vissza az üzletvezető. - Váltani szerettem volna, így beadtam a pályázatomat. Abban a világban, a szocializmusban a vállalkozás mindenkinek idegen volt, mindenki maga tanulta meg. Először ketten kezdtünk, a fénypontban heten is dolgoztunk az üzletben. A fénypont a kilencvenes évek volt, nagyon komoly kínálatunk volt, az emberek sok pénzt költöttek. Negyven éve csak illatszertermékünk volt, az országban jó ha ötfajta parfüm létezett, azóta ez megszázszorozódott. Megmaradt a parfüm fő profilnak, majd négy évvel később indultunk a fotózással.

Illatszer és fotókidolgozás

Győrben illatszerrel kevés üzlet foglalkozott, talán ha hárman. A multik még nem jöttek be az országba. Parfümből teljes kínálatot adtak, mindent, ami elérhető volt. A nevüket is az ikonikus Chat noir a francia parfümárkáról nyerték, amely akkoriban nagyon divatos volt. Mellette kurrens termékeket kínáltak, például babatermékeket. Hivatalos importőröktől szereztük és szerezzük be az árut. Az illatszerek ma is divatosak, sőt, a férfiak is egyre többször használnak parfümöt.

- A fotózás véletlenül jött, valaki megrendelt egy Fuji Labor fotógépet, nem vette át, és felajánlották nekünk. mi pedig belevágtunk. 1989-et írtunk. A városban a második minilabor volt. Jól ment az üzlet, annak idején még a Kisalföldnek is mi dolgoztuk ki a fényképeket. A mai napig foglalkozunk ezzel, mert internet ide vagy oda, az emberek rájöttek, attól, hogy telefonnal készítenek képeket, az még nem marad meg a jövőnek, az elszáll, így aztán sokan nyomtatják ki a családi fotókat - fűzte hozzá Blum Sándorné Zsuzsa üzletvezető. Fényképes ajándéktárgyak szintén szerepelnek a kínálatukban.

Negyven éves a Fekete Macska - Azok a boldog kilencvenes évek

Fotók: Molcsányi Máté

A fénykor idején

A rendszerváltás környékén sokan vitték az Igora Royal és Lady Bell hajfestékeket, az Impulse és Limara dezodorokat, egy időben pedig a kőpúder volt óriási sláger. Az idősebb korosztály például a kimért parfümöt részesítette előnyben. A híres győri lengyel piacok idején például a lepkés, magyar Claudia dezodorokat vitték nagyon. Olyan is előfordult, hogy szombati piacnapokon szlovákok álltak hosszú sorban az üzlet előtt 8x4 spray-ért, mesélte anno az üzletvezető. Ahogy azt is megtudtuk, hogy a Fekete Macskában rendszeres vásárlók, megrendelők, törzsvendégek voltak a Kisalföld fotósai. Az előhívatásért, nagyításért betérő Szük Ödönnel vagy Matusz Károllyal az üzlet személyzete szinte baráti viszonyt ápolt.

Változó világban megmaradni

Nagy változott a világ, kevesebben járnak ma már a sétálóutcákban, a parkolás sincs megoldva. Maradtak az éttermek. Bár a belvárosi boltok tulajdonosai nincsenek könnyű helyzetben, ma is túl lehet élni, így Blumné Zsuzsa is azt mondja, megpróbálnak kitartani.

 

