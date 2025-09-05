szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

25°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feltárul a múlt

1 órája

Könyv jelent meg Fehértó múltjáról, szombaton mutatja be a szerző, Mesterházy József

Címkék#Mesterházy József#fehértó#múlt#történelem#könyv

Mesterházy József könyvet írt Fehértóról. A falu múltját dolgozta fel az enesei polgármester, szombaton tart bemutatót.

Kisalföld.hu
Könyv jelent meg Fehértó múltjáról, szombaton mutatja be a szerző, Mesterházy József

A Fehértó a történelem sodrában-A falu története a kezdetektől napjainkig című könyvet mutatják be szeptember 6-án, szombaton, délelőtt tíz órakor a fehértói polgármesteri hivatalban. A kötetről, a faluról a szerző, Mesterházy József, a szomszédos település, Enese polgármestere beszél az érdeklődőknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu