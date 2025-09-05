Könyv jelent meg Fehértó múltjáról, szombaton mutatja be a szerző, Mesterházy József

A Fehértó a történelem sodrában-A falu története a kezdetektől napjainkig című könyvet mutatják be szeptember 6-án, szombaton, délelőtt tíz órakor a fehértói polgármesteri hivatalban. A kötetről, a faluról a szerző, Mesterházy József, a szomszédos település, Enese polgármestere beszél az érdeklődőknek.