Fákat vágnak ki Győrben

A száraz fákat vágják ki, az elszáradt ágakat vágják le, metszik a gallyakat a városban - közölte a szolgáltató honlapján.

Illusztráció - Forrás: Shuterstock

Fákat vágnak és metszenek Győrben

A 38. és 39. héten a következő helyszíneken végzi a Győr-Szol Zrt. a száraz fák kivágását, metszését. A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.

A Győr-Szol Zrt. a lakossági bejelentéseket és a szakmai irányelveket figyelembe véve Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályának kiadott határozataiban foglaltaknak megfelelően végzi a fakivágási programot. Fa kivágása hatósági engedéllyel azokon a helyszíneken lehetséges, ahol többek között a fa balesetveszélyes, a növény egészségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épülethez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések miatt más növények telepítésére kerül sor.

Száraz fák kivágása:

Likócs, Esztergető utca 23. előtt 1 db száraz dió

Ipar utca 34/C előtt 1db száraz szivarfa

Száraz fák metszése: