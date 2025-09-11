51 perce
Fákat vágnak ki Győrben
A városi faállomány karbantartását egész évben végzi a Győr-Szol Zrt. A nyári hónapokban is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, szeptember második felében sem áll meg a munka.
A száraz fákat vágják ki, az elszáradt ágakat vágják le, metszik a gallyakat a városban - közölte a szolgáltató honlapján.
Fákat vágnak és metszenek Győrben
A 38. és 39. héten a következő helyszíneken végzi a Győr-Szol Zrt. a száraz fák kivágását, metszését. A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.
A Győr-Szol Zrt. a lakossági bejelentéseket és a szakmai irányelveket figyelembe véve Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályának kiadott határozataiban foglaltaknak megfelelően végzi a fakivágási programot. Fa kivágása hatósági engedéllyel azokon a helyszíneken lehetséges, ahol többek között a fa balesetveszélyes, a növény egészségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épülethez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések miatt más növények telepítésére kerül sor.
Száraz fák kivágása:
- Likócs, Esztergető utca 23. előtt 1 db száraz dió
- Ipar utca 34/C előtt 1db száraz szivarfa
Száraz fák metszése:
- Szabadhegy, Jereváni út 2. sz. előtt 2 db
- Szabadhegy, Jereváni út 2. sz. mellett 2 db
- Szabadhegy, Lepke út, 41. sz. mellett 1db
- Szabadhegy, Lepke utcában több mint 10 db
- Szabadhegy, Május 1. játszótér 3 db
- Szabadhegy, Pándzsa utca 51. sz. 2db
- Szabadhegy, Pattantyús 36. sz előtt 1db
- Szabadhegy, Páva utca 47/A. sz. 1db
- Szabadhegy, Rózsák tere játszótér 3 db
- Szabadhegy, Soproni út 5-7. sz. előtt 3 db
- Szabadhegy, Soproni u. 28. sz. 1db
- Sziget-Újváros, Bercsényi liget 115. sz. előtt 1db
- Sziget-Újváros, Bercsényi liget 10. sz.1db
- Sziget-Újváros, Liget utca 63/B. sz. 3 db
- Sziget-Újváros, Nép utca 5. sz. előtt 1db