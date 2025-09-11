szeptember 11., csütörtök

Karbantartás

51 perce

Fákat vágnak ki Győrben

Címkék#Győr#favágás#karbantartás

A városi faállomány karbantartását egész évben végzi a Győr-Szol Zrt. A nyári hónapokban is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, szeptember második felében sem áll meg a munka.

Kisalföld.hu

A száraz fákat vágják ki, az elszáradt ágakat vágják le, metszik a gallyakat a városban - közölte a szolgáltató honlapján.

The,Large,Tree,Is,Visibly,Damaged,And,Broken,After,The
Illusztráció - Forrás: Shuterstock

Fákat vágnak és metszenek Győrben

A 38. és 39. héten a következő helyszíneken végzi a Győr-Szol Zrt. a száraz fák kivágását, metszését. A terv végrehajtását az időjárás és egyéb akadályozó körülmények befolyásolhatják.

A Győr-Szol Zrt. a lakossági bejelentéseket és a szakmai irányelveket figyelembe véve Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályának kiadott határozataiban foglaltaknak megfelelően végzi a fakivágási programot. Fa kivágása hatósági engedéllyel azokon a helyszíneken lehetséges, ahol többek között a fa balesetveszélyes, a növény egészségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épülethez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések miatt más növények telepítésére kerül sor.

Száraz fák kivágása:

  • Likócs, Esztergető utca 23. előtt 1 db száraz dió
  • Ipar utca 34/C előtt 1db száraz szivarfa

Száraz fák metszése:

  • Szabadhegy, Jereváni út 2. sz. előtt 2 db
  • Szabadhegy, Jereváni út 2. sz. mellett 2 db
  • Szabadhegy, Lepke út, 41. sz. mellett 1db
  • Szabadhegy, Lepke utcában több mint 10 db
  • Szabadhegy, Május 1. játszótér 3 db
  • Szabadhegy, Pándzsa utca 51. sz. 2db
  • Szabadhegy, Pattantyús 36. sz előtt 1db
  • Szabadhegy, Páva utca 47/A. sz. 1db
  • Szabadhegy, Rózsák tere játszótér 3 db
  • Szabadhegy, Soproni út 5-7. sz. előtt 3 db
  • Szabadhegy, Soproni u. 28. sz. 1db
  • Sziget-Újváros, Bercsényi liget 115. sz. előtt 1db
  • Sziget-Újváros, Bercsényi liget 10. sz.1db
  • Sziget-Újváros, Liget utca 63/B. sz. 3 db
  • Sziget-Újváros, Nép utca 5. sz. előtt 1db
