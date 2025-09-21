Nosztalgiajárat - Így hódította meg a faros Ikarus 55-ös Győrt - videó, fotók

Ahogy Zátonyi Gergely, a Győri Buszok szakportál szerkesztőjének fotóin látható az öreg, de remek állapotban lévő faros Ikarus 55-ös pillanatok alatt megtelt. A nosztalgiajárat a Révai utca és Győr-Szabadhegy között közlekedett a városban.

A faros Ikarus 55-ös a Baross hídon. Fotó: Zátonyi Gergely (gyoribuszok.hu)

Nem csak a faros Ikarus 55 volt népszerű a hétvégén

A Mobilitási Héten az érdeklődők a kulisszák mögé is beleshettek, megnyílt a Volán győri, Ipar utcai telephelye.

Emellett népszerű volt a Volán relikviák vására is a Megyeháza téren.