Nosztalgiajárat - Így hódította meg a faros Ikarus 55-ös Győrt - videó, fotók
A győri Mobilitási Hét egyik legnépszerűbb programja volt a retroutazás az Ikarus 55-ös fedélzeten. A farosnak vagy Bözsinek becézett jármű napjainkban kuriózumnak számít a buszrajongók körében.
Ahogy Zátonyi Gergely, a Győri Buszok szakportál szerkesztőjének fotóin látható az öreg, de remek állapotban lévő faros Ikarus 55-ös pillanatok alatt megtelt. A nosztalgiajárat a Révai utca és Győr-Szabadhegy között közlekedett a városban.
Nem csak a faros Ikarus 55 volt népszerű a hétvégén
A Mobilitási Héten az érdeklődők a kulisszák mögé is beleshettek, megnyílt a Volán győri, Ipar utcai telephelye.
Emellett népszerű volt a Volán relikviák vására is a Megyeháza téren.
Meghódította a faros Ikarus 55-ös GyőrtFotók: Zátonyi Gergely (Gyoribuszok.hu)
