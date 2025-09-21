szeptember 21., vasárnap

Örömutazás

15 perce

Nosztalgiajárat - Így hódította meg a faros Ikarus 55-ös Győrt - videó, fotók

Címkék#Ikarus 55#faros#Győri Buszok#Zátonyi Gergely#retroutazás

A győri Mobilitási Hét egyik legnépszerűbb programja volt a retroutazás az Ikarus 55-ös fedélzeten. A farosnak vagy Bözsinek becézett jármű napjainkban kuriózumnak számít a buszrajongók körében.

Kisalföld.hu

Ahogy Zátonyi Gergely, a Győri Buszok szakportál szerkesztőjének fotóin látható az öreg, de remek állapotban lévő faros Ikarus 55-ös pillanatok alatt megtelt. A nosztalgiajárat a Révai utca és Győr-Szabadhegy között közlekedett a városban.

A faros Ikarus 55-ös a Baross hídon. Fotó: Zátonyi Gergely (gyoribuszok.hu)
A faros Ikarus 55-ös a Baross hídon. Fotó: Zátonyi Gergely (gyoribuszok.hu)

Nem csak a faros Ikarus 55 volt népszerű a hétvégén

A Mobilitási Héten az érdeklődők a kulisszák mögé is beleshettek, megnyílt a Volán győri, Ipar utcai telephelye.

Emellett népszerű volt a Volán relikviák vására is a Megyeháza téren.

Meghódította a faros Ikarus 55-ös Győrt

Fotók: Zátonyi Gergely (Gyoribuszok.hu)

 

