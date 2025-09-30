szeptember 30., kedd

Közös projekt a Falco Zrt.-vel

42 perce

Új, modern tanteremmel gazdagodott a Soproni Egyetem

Címkék#Falco Zrt#Soproni Egyetem#számítógép

Ünnepélyes keretek között adták át a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának legújabb fejlesztését: egy 40 hallgató befogadására alkalmas, modern informatikai eszközökkel felszerelt tantermet. A beruházás a Falco Zrt. támogatásával valósult meg, amely a terem bútorzatát biztosította, tovább erősítve ezzel a vállalat és az egyetem közötti, évtizedek óta sikeres együttműködést.

Varga Henrietta

A Falco Zrt. és az egyetem kapcsolata hosszú múltra tekint vissza, amelyet 2022-ben a „Kiemelt Duális Partner” cím elnyerése is elismert. 

Falco
Ünnepélyes keretek között adták át a Falco-termet a Soproni Egyetemen Fotó: Soproni Egyetem

Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora az átadón hangsúlyozta: biztos vagyok benne, hogy ez az új tanterem sokat fog javítani hallgatóink mindennapjain. Külön szeretném megköszönni a Falco Zrt.-nek, hogy immár hosszú évek óta támogatják egyetemünket. Ez a terem is példája annak, mennyire fontos számukra az oktatás és a közgazdászképzés jövője. Azt kívánom a hallgatóknak, használják örömmel, hiszen minden új lehetőség számukra épül.

Fotó: Soproni Egyetem

A vállalat részéről Kovács Tamás, a Falco Zrt. PR vezetője emelte ki az együttműködés jelentőségét:
- Nagyon hosszú múltra tekint vissza kapcsolatunk az egyetemmel, és mi abban hiszünk, hogy ezt a partnerséget nemcsak fenntartani, hanem mélyíteni is kell. Az iparnak óriási szüksége van jól képzett szakemberekre, és a duális képzés révén testközelből tapasztaljuk, mennyire fontos, hogy a hallgatók a piaci igényeknek megfelelő tudást szerezzenek. Amikor felmerült, hogy támogassuk ennek a tanteremnek a létrehozását, természetes volt számunkra, hogy igent mondjunk.

Közös projekt a Falco Zrt.-vel

Prof. Dr. Széles Zsuzsanna, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja az eseményen azt hangsúlyozta, hogy néhány héttel ezelőtt még sokan kételkedtek abban, hogy szeptember elsejére elkészülhet a terem. 

- Mindezek ellenére sikerült megvalósítani a lehetetlent: a hallgatók időben birtokba vehették az új informatikai tantermet. Ez az összefogás és a közös munka eredménye - mondta - zárta gondolatait.

Fotó: Soproni Egyetem

A tanteremben elhelyezett számítógépes eszközpark beszerzését az RRF-2.1.2-21-2022-00011 azonosítószámú, „A Soproni Egyetem digitális transzformációja az oktatásban (SOE – DTO) 2022-2026” című projekt támogatta. A projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében valósul meg.

Mint arról korábban beszámoltunk: a Magyar Akkreditációs Bizottság egyhangú döntése után 2026 szeptemberétől ismét lesz tanítóképzés a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán.

 

