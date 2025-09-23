Fáklyáznak a győri Ipari Parkban

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. tájékoztatása szerint fáklyázással járó karbantartási munkát végeznek az Ajka – Győr DN400 gázvezetéken szerdán 7 és 21 óra között. A fáklyázás a Győr gázátadó állomás (hrsz.: Győr 5387/244; GPS koordináta: 47.6791227, E 17.7124316) melletti fáklyán történik, ami erős fény- és hanghatással jár, közölte a szolgáltató. A fáklyázás szigorú előírások szerint végzett nyomásmentesítés, amely nagyobb fény- és hanghatással jár. Ilyenkor a technológiai rendszert, a csővezetéket gázmentesítik.