szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu videó

5 órája

Fáklyázás a győri Ipari Parkban – Megnéztük a látványos nyomásmentesítést – fotók, videó

Címkék#fáklyázás#csővezeték#gázmentesít#videó#ipari park

Fáklyázással járó karbantartási munkát végeztek az Ajka – Győr DN400 gázvezetéken szerdán. A fáklyázás a Győr gázátadó állomás melletti fáklyán történt. Látványos videót mutatunk a fáklyázásról.

Kisalföld.hu

A fáklyázás szigorú előírások szerint végzett nyomásmentesítés, amely nagyobb fény- és hanghatással jár. Ilyenkor a technológiai rendszert, a csővezetéket gázmentesítik. A fáklyázás a Győr gázátadó állomás melletti fáklyán történt az Ipari parkban. Látványos videót mutatunk cikkünkben a győri fáklyázásról. 

fáklyázás győr ipari park fotó videó
A fáklyázás a Győr gázátadó állomás melletti fáklyán történt.
Fotó: Molcsanyi Mate

Látványos videó a fáklyázásról

Nézd meg látványos videónk a helyszínről:

Nézd meg fotókon:

Fáklyáztak a győri Ipari Parkban – Megnéztük a látványos nyomásmentesítést

Fotók: Molcsányi Máté

 

kisalfold.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu