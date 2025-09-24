kisalfold.hu videó
5 órája
Fáklyázás a győri Ipari Parkban – Megnéztük a látványos nyomásmentesítést – fotók, videó
Fáklyázással járó karbantartási munkát végeztek az Ajka – Győr DN400 gázvezetéken szerdán. A fáklyázás a Győr gázátadó állomás melletti fáklyán történt. Látványos videót mutatunk a fáklyázásról.
A fáklyázás szigorú előírások szerint végzett nyomásmentesítés, amely nagyobb fény- és hanghatással jár. Ilyenkor a technológiai rendszert, a csővezetéket gázmentesítik. A fáklyázás a Győr gázátadó állomás melletti fáklyán történt az Ipari parkban. Látványos videót mutatunk cikkünkben a győri fáklyázásról.
Látványos videó a fáklyázásról
Nézd meg látványos videónk a helyszínről:
Nézd meg fotókon:
Fáklyáztak a győri Ipari Parkban – Megnéztük a látványos nyomásmentesítéstFotók: Molcsányi Máté
