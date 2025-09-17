Tölgyre cserélik a kőriseket Győr tüdejében, fakivágással kezdenek

A tervszerűen és folyamatosan végzett munka részeként most fakitermelésről értesítettek bennünket, hogy lapunk hasábjain is tudathassák az erdőt használókkal, milyen munkákat végeznek a közeljövőben és miért. Bene Zsoltot, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. munkatársát a helyszínen kérdeztük, miért kerül sor a fakivágásra, és milyen munka várható.

Hamarosan fakivágás lesz ezen a területen, mert betegek a kőrisek – mutatta Bene Zsolt a kidőlt fát példaként.

Fotó: Csapó Balázs

Fakivágás tervszerűen

– A Győr 508 H nevű erdőrészlet egy 1,2 hektáros terület, amely elegyetlen magas kőrisből áll, azaz ebben a kis erdőrészletben más fafaj nem található. Sajnos az itteni fák gyűjtőnéven kőrispusztulásnak nevezett kárláncolatnak az áldozatai – fogalmazta meg röviden a problémát a szakember.

A fakivágás a pirossal jelölt területen történik.

Fotó: Csapó Balázs

A kőrisek betegsége valószínűleg a klímaváltozásra vezethető vissza, bár nem ismerik pontosan a betegség lezajlását. Az biztos, hogy egy-két aszályos év olyan stresszt okoz, ami legyengíti a fákat, és megjelennek bizonyos gombafajok, amiket továbbvisznek a rovarok a testükön, és elterjed. Ez történt itt is.

Magyarországon négy kőrisfaj van,

a magas,

a magyar,

az amerikai és

a virágos, ezek közül a virágos a legellenállóbb a betegséggel szemben.

A magas és a magyar kőrist érinti leginkább a probléma, amiből a Püspökerdőben sok van. A betegség miatt ezeket a fafajokat le kell cserélni. A klímaváltozás folyamatosan jelenlévő probléma, de a globalizáció is. Az emberek jönnek, mennek, és pillanatok alatt megjelennek általuk olyan károsítók, amelyek az itthoni flórában, faunában nem őshonosak, viszont itt sok esetben nincs természetes ellenségük, ezért nagyon sikeresek tudnak lenni új közegükben.

A kőrispusztulás azt jelenti, hogy elszárad a fa lombja, aztán a gyökere is elkorhad és szinte ki is fordul a földből egy erősebb széllökésre, ami egy kirándulóerdőben nagyon veszélyes lehet.

Elszárad a fa lombja, tönkremegy a gyökere.

Fotó: Cspó Balázs

– Ez egy kárláncolat, aminek a végső stádiuma sajnos erőteljesen mutatkozik ezen a területen. Különböző gombafajok, rovarok károsítják, gyakorlatilag korra való tekintet nélkül nem csak nálunk, hanem az ország egész területén. Emiatt a kőris visszaszorulóban van. Az a célunk, hogy ezeket az erdőket fokozatosan valamilyen más fafajból álló erdővé alakítsuk át, illetve, hogy az itteni erdőt fokozatosan felújítsuk, olyan erdőállományt alakítsunk ki, amelyek a természetvédelmi céloknak is megfelelnek. Ezen az 1,2 hektáros területen az összes fát kivágjuk, kivisszük az erdő szélén lévő utakra. Ott készletre vesszük és elszállítjuk, majd lakossági tűzifa lesz belőle. Szeptember 22-én megkezdődik a munka, nagyjából egy hétig tart a terület előkészítése. Eltávolítjuk a cserjéket, az akadályt jelentő kisebb fákat, majd a következő héten kezdődik meg a fák kitermelése. A fakitermelés nagyjából egy hónapot vesz igénybe, de később is fognak a kirándulók munkálatokkal találkozni, mire a kitermelt faanyagot elszállítják a helyszínről – tájékoztatta lapunkat Bene Zsolt, aki arról is beszélt, hogy november végén, december elején erdősítik a területet várhatóan kocsányos tölgy csemetével.