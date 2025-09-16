Győri tanulók első és harmadik helyen a szakmák Eb-jén - fotó

Fantasztikus teljesítményt hozott össze a magyar csapat a Dániában zajlott szakmák Európa-bajnokságán. Az EuroSkillsen 11 magyar dobogós helyezés, ezen felül további 5 kiválósági érem született. A magyar csapat az összesített eredményei alapján, a résztvevő 32 ország közül a kiemelkedő 4. helyen végzett és 16 éremmel térhetett haza a EuroSkills Herning 2025 versenyről. Győrnek is hatalmas sikert hozott az esemény.

EuroSkills siker: győri tanulók első és harmadik helyen

I. helyezett lett Téringer Gergő (Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium) és Simon Tamás - informatikai rendszerüzemeltető. III. helyezett lett Tánczos Bence (Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium) autószerelő.

Tánczos Bence a Lukácsból

Egyik legjobb magyar szereplés

A verseny történetében ez az egyik legjobb magyar szereplés, korábban még soha nem fordult elő, hogy hazánk fiataljai egy teljes szakmacsoportot megnyerjenek, 2025-ben ez az informatika volt, írta a Technokrata. A kilencedik alkalommal megrendezett eseményen 32 ország 589 versenyzője mérte össze tudását 38 szakmában, köztük a legmodernebb iparágakban és a hagyományos kézműves szakmákban egyaránt. Magyarországot az MKIK szervezésében a WorldSkills Hungary program válogatottja képviselte, összesen huszonegy szakmában huszonhat fiatal versenyző állt rajthoz, akik bizonyították felkészültségüket és kreativitásukat az autószereléstől az ipari robotikán és szoftverfejlesztésen át egészen a fodrászatig és virágkötészetig.