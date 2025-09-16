szeptember 16., kedd

Edit névnap

17°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikerek

2 órája

Győri tanulók első és harmadik helyen a szakmák Eb-jén - fotó

Címkék#verseny#szakma#siker

Két dobogós hely győrieknek: egy első hely a Jedliknek, egy harmadik a Lukácsnak. A Győri SZC diákjai a dobogón az EuroSkills Herning 2025 versenyen. A versenyt szeptember 8–14. között rendezték meg Herningben, Dániában.

Kisalföld.hu

Fantasztikus teljesítményt hozott össze a magyar csapat a Dániában zajlott szakmák Európa-bajnokságán. Az EuroSkillsen 11 magyar dobogós helyezés, ezen felül további 5 kiválósági érem született. A magyar csapat az összesített eredményei alapján, a résztvevő 32 ország közül a kiemelkedő 4. helyen végzett és 16 éremmel térhetett haza a EuroSkills Herning 2025 versenyről. Győrnek is hatalmas sikert hozott az esemény. 

Győri tanulók első és harmadik helyen a szakmák Eb-jén EuroSkillsen, a Simon-Téringer trió
Győri tanulók első és harmadik helyen a szakmák Eb-jén EuroSkillsen, a Simon-Téringer trió

EuroSkills siker: győri tanulók első és harmadik helyen

I. helyezett lett Téringer Gergő (Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium) és Simon Tamás - informatikai rendszerüzemeltető.  III. helyezett lett Tánczos Bence (Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium) autószerelő.

Tánczos Bence a Lukácsból
Tánczos Bence a Lukácsból

Egyik legjobb magyar szereplés

A verseny történetében ez az egyik legjobb magyar szereplés, korábban még soha nem fordult elő, hogy hazánk fiataljai egy teljes szakmacsoportot megnyerjenek, 2025-ben ez az informatika volt, írta a Technokrata. A kilencedik alkalommal megrendezett eseményen 32 ország 589 versenyzője mérte össze tudását 38 szakmában, köztük a legmodernebb iparágakban és a hagyományos kézműves szakmákban egyaránt. Magyarországot az MKIK szervezésében a WorldSkills Hungary program válogatottja képviselte, összesen huszonegy szakmában huszonhat fiatal versenyző állt rajthoz, akik bizonyították felkészültségüket és kreativitásukat az autószereléstől az ipari robotikán és szoftverfejlesztésen át egészen a fodrászatig és virágkötészetig.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu