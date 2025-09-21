1 órája
"Okos gyárat építettünk” – Ismerjék meg az EuroSkills soproni aranyérmes diákját - fotók
Az elmúlt hétvégén zárult le az EuroSkills Herning, a szakmák Európa-bajnoksága, ahol a magyar fiatal szakemberek ismét bizonyítottak. Ipar 4.0 kategóriában a soproni Izsó Roland és a rákóczifalvi Császi Sándor szereztek aranyérmet, amivel Magyarország egyik legígéretesebb mérnökpárosaként írták be magukat az EuroSkills versenyek történetébe
- EuroSkills Herning Európa-bajnokai Ipar 4.0 kategóriában Izsó Rolnad és Császi Sándor
- Komoly felkészülés előzte meg a versenyt
- Egy versenyző csak egyszer indulhat világbajnokságon és egyszer Európa-bajnokságon
2025-ben Dánia adott otthont a fiatal szakmunkások hivatalos Európa-bajnokságának, az EuroSkills 2025-nek amely Dánia történetének legnagyobb oktatási eseménye. A résztvevők többféle szakmában bizonyíthattak, köztük az Ipar 4.0 kategóriában. Az ipar digitalizációját, automatizálását és mesterséges intelligenciával való ötvözését magában foglaló terület első hallásra talán bonyolultnak tűnik, de Roland segítségével betekintést nyerhetünk ebbe a jövőformáló szakmába.
EuroSkills Herning 2025
Mikor kezdődött a technika iránti szenvedélye?
Már középiskolában vonzott a műszaki pálya, Sopronban a Vas-és Villamosipari Technikumba jártam, ahol mechatronikai technikusként tanultam. Egyik oktatóm, Bellák György biztatására indultam el a Szakma Sztár versenyen, ahol második lettem. Ott figyeltek fel rám, és hívtak a WorldSkills válogatóba.
Mit takar pontosan az Ipar 4.0 kategória?
Ez egy nagyon új, izgalmas terület, hiszen az elektrotechnika, a gépészet, az informatika és a mesterséges intelligencia is találkozik. Az Ipar 4.0 lényege, hogy egy hagyományos gyártósort okossá tegyünk: szenzorokat kapcsolunk hozzá, adatokat gyűjtünk és tárolunk, ezeket feldolgozzuk, elemzéseket készítünk, ipari hálózatot építünk ki, és gondoskodunk a biztonságos kommunikációról. Végső soron egy teljesen digitalizált, rugalmas és önállóan működő „okos gyár” a cél.
Hogyan zajlott a verseny?
Minden csapat a Festo CP Lab gyártósorával dolgozott. A mi feladatunk az volt, hogy egy új munkadarab gyártását készítsük elő. Kaptunk egy mérőállomást, amit át kellett alakítanunk. Szimulációban és valóságban is futott a gyártás, a munkadarabokon furatokat készítettek, majd nekünk kellett biztosítani a minőség-ellenőrzést. AI-kamerákat szereltünk fel, amelyek képesek voltak felismerni például a gravírozás helyességét, vagy hogy pontosan jó helyre került-e a furat. Emellett ki kellett építenünk az ipari hálózat egy részét, grafikus felületet terveztünk a gyártás nyomon követésére, és gondoskodtunk a kommunikációról a felhő felé is.
Hogyan lehet felkészülni egy ilyen összetett megmérettetésre?
Nagyon komoly felkészülés előzte meg a versenyt, amelyhez rengeteg segítséget kaptunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától (MKIK). A világbajnokságra már hat hónapot készültünk Császi Sándorral, akkor a 4. helyen végeztünk. Az Európa-bajnokság előtt pedig egy hivatalos, 120 napos intenzív felkészítő időszak várt ránk, amikor napi 8 órában, a Festo budapesti központjában gyakoroltunk. Az előző évek feladatait oldottuk meg, megismertük az eszközlistát, és folyamatosan szimuláltunk versenyhelyzeteket.
Mit adott Önöknek ez a kihívás, ami a szakmai életükben is hasznosíthatnak?
Leginkább a hatékony problémamegoldást. A verseny során rengeteg váratlan helyzet adódhatott, hibás eszköz, félreértelmezett feladat, időnyomás. A négy-öt órás keretekben alig volt lehetőség hibázni, és nagyon gyorsan kellett döntéseket hoznunk. Ez teljesen megfelel a való életnek. Az iparban is szűk határidők mellett kell precízen dolgozni. Emellett a PLC programozás, a hálózatépítés és az automatizálási tudás is mind beépíthető a jövőbe.
Hogy élte meg a győzelmet?
Ez egy két évig tartó, megfeszített munka lezárása volt. Már érezni lehetett, hogy jó helyen végeztünk, de a pontozás titkos, így az utolsó pillanatig bizonytalan volt minden. Amikor kiderült, hogy aranyérmet nyertünk, hatalmas feszültség szakadt le rólunk, de a többi, a még ki nem hirdetett szakma indulójáért azért még együtt izgultunk.
Mi következik most? Lesz újabb verseny?
Sajnos szabály szerint egy versenyző csak egyszer indulhat világbajnokságon és egyszer Európa-bajnokságon, így újra nem nevezhetek. Viszont nagyon szívesen lennék felkészítője a következő generációnak, szeretném átadni a tapasztalataimat. Emellett folytatom Győrben az egyetemet, ahol járműmérnöknek tanulok. Ez már egy másik irány, de minden, amit az Ipar 4.0-ban tanultam, segíteni fog a mérnöki pályámon is.