"Okos gyárat építettünk” – Ismerjék meg az EuroSkills soproni aranyérmes diákját - fotók

Koncentráció és figyelem a verseny teljes ideje alatt.

Fotó: Izsó Roland

Hogyan lehet felkészülni egy ilyen összetett megmérettetésre?

Nagyon komoly felkészülés előzte meg a versenyt, amelyhez rengeteg segítséget kaptunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától (MKIK). A világbajnokságra már hat hónapot készültünk Császi Sándorral, akkor a 4. helyen végeztünk. Az Európa-bajnokság előtt pedig egy hivatalos, 120 napos intenzív felkészítő időszak várt ránk, amikor napi 8 órában, a Festo budapesti központjában gyakoroltunk. Az előző évek feladatait oldottuk meg, megismertük az eszközlistát, és folyamatosan szimuláltunk versenyhelyzeteket.

Mit adott Önöknek ez a kihívás, ami a szakmai életükben is hasznosíthatnak?

Leginkább a hatékony problémamegoldást. A verseny során rengeteg váratlan helyzet adódhatott, hibás eszköz, félreértelmezett feladat, időnyomás. A négy-öt órás keretekben alig volt lehetőség hibázni, és nagyon gyorsan kellett döntéseket hoznunk. Ez teljesen megfelel a való életnek. Az iparban is szűk határidők mellett kell precízen dolgozni. Emellett a PLC programozás, a hálózatépítés és az automatizálási tudás is mind beépíthető a jövőbe.

Hogy élte meg a győzelmet?

Ez egy két évig tartó, megfeszített munka lezárása volt. Már érezni lehetett, hogy jó helyen végeztünk, de a pontozás titkos, így az utolsó pillanatig bizonytalan volt minden. Amikor kiderült, hogy aranyérmet nyertünk, hatalmas feszültség szakadt le rólunk, de a többi, a még ki nem hirdetett szakma indulójáért azért még együtt izgultunk.

Győzelmi pillanatok.

Fotó: Izsóné Tschurl Mónika közösségi oldala

Mi következik most? Lesz újabb verseny?

Sajnos szabály szerint egy versenyző csak egyszer indulhat világbajnokságon és egyszer Európa-bajnokságon, így újra nem nevezhetek. Viszont nagyon szívesen lennék felkészítője a következő generációnak, szeretném átadni a tapasztalataimat. Emellett folytatom Győrben az egyetemet, ahol járműmérnöknek tanulok. Ez már egy másik irány, de minden, amit az Ipar 4.0-ban tanultam, segíteni fog a mérnöki pályámon is.