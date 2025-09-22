44 perce
Gyászol Fertőd, elhunyt az Esterházy-család egyik tagja
II. Antal herceg (1936–2025), a galántai Esterházy-család tagja elhunyt.
Hosszan tartó, méltósággal viselt betegsége után 89 éves korában tért örök nyugalomra II. Antal herceg, az Esterházy-család tagja. Életét a családi hagyományok ápolásának és a magyar kulturális örökség, különösen a fertődi Esterházy-kastély szellemiségének megőrzésére szentelte. Tavaly még a régizenei fesztivál megnyitóján is részt vett.
Elhunyt az Esterházy-család tagja, Galánta díszpolgára
Bölcsességével, emberségével és alázatával nemcsak családját, hanem a közösséget is gazdagította. Távozásával pótolhatatlan veszteség ért bennünket, de öröksége, szellemisége és példája tovább él - írta közleményében a fertődi Esterházy-kastély és Eszterháza Központ.
Teltházzal kezdődött meg a régizene ünnepe a fertődi Esterházy-kastélyban - fotók