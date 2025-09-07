Esélyegyenlőségi fórum Károlyházán

Károlyháza önkormányzata ötévente, öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékossággal élő személyek valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedésekről. Károlyháza 2025-2030. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és Intézkedési Tervének elkészítésében való együttműködés céljából szeptember 9-én, kedden 18 órakor Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot tartanak a polgármesteri hivatal nagytermében.