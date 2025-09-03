Értékes hazai akkreditációval ismerték el a Széchenyi Egyetem kiberbiztonsági képzéseit

Hazánkban elsőként kínált modern technológiák és kiberbiztonság joga mesterszakot a Széchenyi István Egyetem, a területen nyújtott képzései palettáját pedig az utóbbi években angol nyelvű mesterszakkal és szakirányú továbbképzésekkel bővítette. A magyar nyelvű mesterképzés töretlenül népszerű a jelentkezők körében, a tavaly először indított angol nyelvű szakon pedig idén szeptembertől hatszor annyi hallgató kezdheti meg tanulmányait, mint egy évvel korábban.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar által gondozott, ám számos tudományágat érintő kiberbiztonsági terület nemrég mérföldkőhöz érkezett: az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyeket (IBF) képző helyek listájára ugyanis a Széchenyi-egyetem összes érintett szakja felkerült. A Nemzeti Koordinációs Központ által összeállított nyilvántartás csupán az ország négy intézményét jegyzi – közülük egy a Széchenyi István Egyetem. Lényege, hogy Magyarországon kizárólag a listán szereplő képzések elvégzése után tölthet be valaki IBF pozíciót, így csak az akkreditált szakok végzettjei dolgozhatnak hivatalos kiberbiztonsági munkakörökben információbiztonsági felelősként.

Dr. Kelemen Roland, a Modern Technológiai és Kiberbiztonsági Jogi Tanszék vezetője szerint az akkreditáció a Széchenyi István Egyetem magas színvonalú munkájának is elismerése.

„Büszkék vagyunk arra, hogy erre a listára nemcsak a magyar, hanem az angol nyelvű modern technológiák és kiberbiztonság joga képzésünk is felkerült, ami így nemzetközi szinten is értékesebbé vált a hozzánk érkező hallgatók számára. A folyamatos fejlődést a naprakész oktatási anyagok és módszerek mellett az az interdiszciplináris megközelítés támogatja, amelynek köszönhetően intézményünk számos tudományterületének képviselői – így informatikai, gazdasági, jogi és társadalomtudományi szakértői – is bekapcsolódnak a nemzetközi szintű kutatási tevékenységbe” – jelentette ki dr. Kelemen Roland, a Modern Technológiai és Kiberbiztonsági Jogi Tanszék vezetője. Hozzátette: a képzéseken közreműködő oktatók tudását számos Scopus-indexált folyóiratban történő publikáció mutatja, amely fontos minőségi jelzést jelent, és még vonzóbbá teszi a területet az önköltséges és Stipendium Hungaricum ösztöndíjas nemzetközi hallgatók számára.