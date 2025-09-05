A világjátékokra hangolnak a hatalmas súlyok alatt - fotók, videó

A reggeli mérlegelést követően ünnepi beszédeket mondtak a szervezők a regionális erőemelő versenyen, majd elkezdődhetett a körről körre egyre komolyabb súlyok emelése.

Erőemelő versenyen teljesítettek a speciális sportolók Győrben. Fotó: Krizsán Csaba

Tétje van az erőemelő versenyeknek

Szünstein Mónika, MSOSZ erőemelés szakágvezető, gyógypedagógus és testnevelő tanár, valamint a Staféta DSE elnöke lapunknak elmondta, hogy lázasan készülnek a 2027-es Speciális Olimpia nyári világjátékára, amelyet Chilében rendeznek meg. - Az idei szezonban lesz a válogató verseny minden sportágban, amelyben kvótát szerezhetnek a résztvevők a világversenyre. Az idei év azért is fontos, mert a gyerekeknek fel kell készülniük arra, hogy teljesítményük alapján beválogassák őket. Különböző képességűek a versenyzők, illetve más súlycsoportokban versenyeznek az erőemelők. Megtudtuk, hogy ugyan nyáron kevesebbet tudtak edzeni a fiatalok, Győrben rendeztek felkészítő tábort. Az idei szezonban még 4 versenyen mérik össze tudásukat a speciális sportolók, valamint jövőre a nemzeti játékokon is részt vesznek.