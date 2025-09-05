szeptember 5., péntek

1 órája

A világjátékokra hangolnak a hatalmas súlyok alatt - fotók, videó

Nagy volt az izgalom pénteken a Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskola sportcsarnokában. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) és a győri Staféta Diáksport Egyesület megrendezte a regionális erőemelő versenyét. A cél az volt, hogy versenyzési lehetőséget biztosítsanak az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak, valamint népszerűsítsék a Speciális Olimpia mozgalmat és az erőemelő sportágat.

Kisalföld.hu

A reggeli mérlegelést követően ünnepi beszédeket mondtak a szervezők a regionális erőemelő versenyen, majd elkezdődhetett a körről körre egyre komolyabb súlyok emelése.

erőemelő verseny
Erőemelő versenyen teljesítettek a speciális sportolók Győrben. Fotó: Krizsán Csaba

Tétje van az erőemelő versenyeknek

Szünstein Mónika, MSOSZ erőemelés szakágvezető, gyógypedagógus és testnevelő tanár, valamint a Staféta DSE elnöke lapunknak elmondta, hogy lázasan készülnek a 2027-es Speciális Olimpia nyári világjátékára, amelyet Chilében rendeznek meg. - Az idei szezonban lesz a válogató verseny minden sportágban, amelyben kvótát szerezhetnek a résztvevők a világversenyre. Az idei év azért is fontos, mert a gyerekeknek fel kell készülniük arra, hogy teljesítményük alapján beválogassák őket. Különböző képességűek a versenyzők, illetve más súlycsoportokban versenyeznek az erőemelők. Megtudtuk, hogy ugyan nyáron kevesebbet tudtak edzeni a fiatalok, Győrben rendeztek felkészítő tábort. Az idei szezonban még 4 versenyen mérik össze tudásukat a speciális sportolók, valamint jövőre a nemzeti játékokon is részt vesznek.

Különböző sportágakban is versenyeznek a speciális sportolók, sőt, a győriek közül Csenteri Csaba már részt vett az olimpián, mi több, aranyéremmel tért haza Abu Dhabiból. 

Speciális Olimpia - Regionális erőemelő verseny

Fotók: Krizsán Csaba

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség buzdítja és erőt ad az értelmi fogyatékossággal élőknek, küzd elfogadtatásukért, egymás megértésének és tiszteletének fontosságát hangsúlyozza világszerte. A magyar sportolók a legutóbbi Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon, Berlinben, 2023-ban összesen 74 érmet szereztek. Ehhez az erőemelők 1 arany, 1 ezüst, 3 bronzéremmel valamint egy 4. helyezéssel járultak hozzá.

 

kisalfold.hu videó

