26 perce
Jobban tudnak a diákok angolul, mint magyarul - Az irodalmi teszt húzta le az érettségi pontokat
A tavaszi érettségi összesített eredményei alapján remek képet mutat a térség oktatása. A legtöbb tárgyból felülmúlták a fiatalok az országos átlagot. Viszont sok pont veszett el az új irodalmi feladatsornál.
Az országos átlag felett teljesítettek a Győr-Moson-Sopron vármegyei diákok a tavaszi érettségin a három fő tárgyból. A térség végzőseinek, az ország többi diákjához hasonlóan az angol volt a legerősebb tárgyuk. Az új irodalmi feladatlappal azonban sokaknak meggyűlt a baja.
Irodalmi feladatlap volt a mumus
Küszöbön az őszi érettségi, sőt már a tavaszi vizsgák pontos dátumát is tudni lehet. Az Oktatási Hivatal részletes statisztikában tette közzé a 2025-ös érettségi eredményeit. Igazi fekete lónak számított a magyar nyelv és irodalom érettségi új feladatrésze. Ez a feladatsor először szerepelt a vizsgán, és a számok alapján sok pontot buktak ezzel a fiatalok.
Amíg a szövegértést és a szóbelit is 70-80%-os eredménnyel zárták a legtöbben, addig az irodalmi feladatlapon alig 50 %-os eredményt értek el a térség tanulói.
A megszerezhető 20 pontból, alig 10-et. Az érettségi után közvetlenül, diákok és szaktanár is értékelte a megújult magyar érettségit. Az országos átlagot viszont így is jelentősen felülmúlták a Győr-moson-soproniak. 66,5% átlag eredménnyel.
Matematikából remekeltek
Meglepő módon azonban matematikából még ennél is jobbnak bizonyultak a diákok 66,7%-os átlaggal, több mint 6%-kal előzik meg az ország fiataljainak összesített eredményét.
Ráadásul 38 fiatal tökéletes, 100%-os matematika érettségit tett, más tárgyakból még csak meg sem közelítik ezt a számot a hibátlan dolgozatok.
Történelemből is három százalékkal voltak jobbak a diákok az országos átlagnál. A leggyakoribb a 4-es érdemjegy volt és a fiatalok többsége 63 százalék körüli eredménnyel zára a tárgyat. Meglepő, de itt született a legkevesebb, mindössze három, hibátlan dolgozat.
Jobban megy az angol, mint a magyar
Az egész érettségi legjobbja helyi és országos szinten is az angol nyelv volt. Jobban megy a fiataloknak mint a magyar! Vármegyénkben átlagosan 77 százalékot értek el ebből a tárgyból. A legtöbbeknek pedig 5-ös érdemjegy került a bizonyítványába. Ehhez képest picit gyengébb lett a német nyelv 62 százalékos átlaggal, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez csupán a középszintű érettségi eredménye. Mindkét nyelvből számos fiatal tett emelt szintű érettségit.
Érettségi eredmények a vármegyében
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye végzős diákjai, milyen eredményt értek el a 2025-ös tavaszi érettségin.
|tantárgy
|átlag százalék
|érdemjegyek átlaga
|átlag pontszám
|100%-os vizsgák száma
|magyar nyelv- és irodalom
66,5
3,9
100,2
9
|matematika
66,7
3,8
67
38
|történelem
63,7
3,8
95,4
3
|angol nyelv
77,1
4,3
115,6
8
|német nyelv
62,2
3,7
93,38
8
A táblázat a középszintű érettségi eredményeit tartalmazza. Az emelt szintű érettségi eredményei elérhetőek az Oktatási Hivatal oldalán.