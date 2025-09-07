Az ország egyik legjelentősebb kortárs művészeti seregszemléje a soproni Lábasházban - fotók

Jubileumi érembiennálé

Az Országos Érembiennále kétévente kínál átfogó keresztmetszetet a magyar éremművészet aktuális irányairól. A hagyományos, köralakú portréérmek mellett évről évre egyre hangsúlyosabban jelennek meg az új anyagokkal, kísérletező technikákkal készült alkotások, amelyek a műfaj megújuló erejét bizonyítják.

Az idei jubileumi érembiennálen negyven művész 116 műve szerepel

Jubileumi érembiennále

Az idei jubileumi seregszemlén negyven művész 116 műve szerepel, kiegészülve az előző biennále nagydíjasa, Szabó Virág 86 érméjével, valamint a Berán Lajos-díj fiatal nyertesének tervével, amely még megvalósításra vár. Ez utóbbi díj különösen fontos, hiszen ösztönzi a pályakezdő tehetségeket, és lehetőséget teremt számukra a kiteljesedésre.

A megnyitón Nemes András, művészettörténész arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei anyag különösen gazdag és kísérletező szellemű. Mint mondta:

A klasszikus érmek szinte teljesen eltűntek, alig találunk kör alakú, lapos portréérmeket. Ezzel szemben sokféle anyaghasználattal, új technikákkal és formákkal találkozunk, ami azt mutatja, hogy a műfaj képes újra és újra megújulni.” Hozzátette: „A díjazottak névsora is jól mutatja, hogy új generáció lépett színre, szerencsére főként fiatalokkal.

A Civitas Fidelissima díjat Erős Apolka, Munkácsy-díjas szobrászművész kapta idén.

A kiállítók között van Erős Apolka szobrász is, aki nagyméretű köztéri munkái mellett különös jelentőséget tulajdonít az éremművészetnek.

Számomra ez egy intim, sajátos határterület a plasztikai világban. Jó érzés időről időre visszatérni hozzá” – fogalmazott. Az idei biennáléra olyan művekkel érkezett, amelyek egyéni formanyelvét és anyaghasználatát tükrözik: „Érmeimet cigarettatárcákba zárva mutatom be. Van bennük valami személyes és bensőséges – egyszerre elrejthetők és megnyithatók.

A kulturális jelentőségre Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára hívta fel a figyelmet:

- Az érem egyszerre jelent a jelenben megfogalmazott gondolatot és örökkévalóságot. Aki érmében alkot, az üzenetet küld a jövőnek is. Sopronról szólva hozzátette:

- Nem is találhatnánk méltóbb helyszínt a biennálénak, hiszen Sopron kulturális öröksége és megújult múzeumi hálózata ideális hátteret biztosít ennek az országos seregszemlének.

A XXV. Országos Érembiennále tehát nemcsak kerek évfordulót ünnepel, hanem a magyar éremművészet megújulását is. A klasszikus hagyományok tisztelete mellett az újító szellem, a kísérletező anyaghasználat és a fiatal alkotók jelenléte egyértelművé teszi: ez a műfaj a 21. században is aktuális és élő.