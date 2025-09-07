1 órája
Az ország egyik legjelentősebb kortárs művészeti seregszemléje a soproni Lábasházban - fotók
Huszonötödik alkalommal, ünnepélyesen megnyílt vasárnap a soproni Lábasházban az ország egyik legjelentősebb kortárs művészeti seregszemléje. Az Országos Érembiennále hosszú évtizedek óta a magyar éremművészet egyik legfontosabb fóruma, ahol a hagyományos technikák mellett a legújabb kísérletek és irányzatok is teret kaptak.
- Jubileumi érembiennálé
- Közel 1 hónapig látogatható
Az Országos Érembiennále kétévente kínál átfogó keresztmetszetet a magyar éremművészet aktuális irányairól. A hagyományos, köralakú portréérmek mellett évről évre egyre hangsúlyosabban jelennek meg az új anyagokkal, kísérletező technikákkal készült alkotások, amelyek a műfaj megújuló erejét bizonyítják.
Jubileumi érembiennále
Az idei jubileumi seregszemlén negyven művész 116 műve szerepel, kiegészülve az előző biennále nagydíjasa, Szabó Virág 86 érméjével, valamint a Berán Lajos-díj fiatal nyertesének tervével, amely még megvalósításra vár. Ez utóbbi díj különösen fontos, hiszen ösztönzi a pályakezdő tehetségeket, és lehetőséget teremt számukra a kiteljesedésre.
A megnyitón Nemes András, művészettörténész arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei anyag különösen gazdag és kísérletező szellemű. Mint mondta:
A klasszikus érmek szinte teljesen eltűntek, alig találunk kör alakú, lapos portréérmeket. Ezzel szemben sokféle anyaghasználattal, új technikákkal és formákkal találkozunk, ami azt mutatja, hogy a műfaj képes újra és újra megújulni.” Hozzátette: „A díjazottak névsora is jól mutatja, hogy új generáció lépett színre, szerencsére főként fiatalokkal.
A kiállítók között van Erős Apolka szobrász is, aki nagyméretű köztéri munkái mellett különös jelentőséget tulajdonít az éremművészetnek.
Számomra ez egy intim, sajátos határterület a plasztikai világban. Jó érzés időről időre visszatérni hozzá” – fogalmazott. Az idei biennáléra olyan művekkel érkezett, amelyek egyéni formanyelvét és anyaghasználatát tükrözik: „Érmeimet cigarettatárcákba zárva mutatom be. Van bennük valami személyes és bensőséges – egyszerre elrejthetők és megnyithatók.
A kulturális jelentőségre Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára hívta fel a figyelmet:
- Az érem egyszerre jelent a jelenben megfogalmazott gondolatot és örökkévalóságot. Aki érmében alkot, az üzenetet küld a jövőnek is. Sopronról szólva hozzátette:
- Nem is találhatnánk méltóbb helyszínt a biennálénak, hiszen Sopron kulturális öröksége és megújult múzeumi hálózata ideális hátteret biztosít ennek az országos seregszemlének.
A XXV. Országos Érembiennále tehát nemcsak kerek évfordulót ünnepel, hanem a magyar éremművészet megújulását is. A klasszikus hagyományok tisztelete mellett az újító szellem, a kísérletező anyaghasználat és a fiatal alkotók jelenléte egyértelművé teszi: ez a műfaj a 21. században is aktuális és élő.
A Lábasház történelmi falai között a látogatók egyszerre találkozhatnak a múlt értékeivel és a jelen kreatív energiáival – egy olyan élménnyel, amely egyszerre őrzi a hagyományt és mutat új irányokat.
Díjazottak:
A Magyar Pénzverő Zrt. elismerésében Paulics Laura grafikus részesült. A Szabó Géza ötvösmester-emlékdíjat Török Éva Eszter vehette át. A Magyar Éremművészetért Alapítvány díját Kiss Károly képzőművész kapta. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Szanyi Borbála szobrászművészt jutalmazta. A Civitas Fidelissima díjat pedig Erős Apolka, Munkácsy-díjas szobrászművész, a Magyar Szobrász Társaság elnöke érdemelte ki. A Kulturális és Innovációs Minisztérium díjában ezúttal Szetpéteri Zsuzsanna, a Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatója érdemelte ki.
A kiállítás szeptember 7-től egészen október 19-ig várja a közönséget. Megtekinteni péntektől vasárnapig, 10 és 14 óra között lehet, így a hétvégi kulturális programot keresők számára is kiváló lehetőséget kínált.