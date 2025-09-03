Ki tárja ki az ajtaját? Mutassa meg mindenkinek a kincsét!

A szervezők várják azok jelentkezését, akik megnyitják és bemutatják a rájuk bízott épített örökséget, legyen az akár

lakóház

közintézmény

templom

történeti kert

vagy bármi, ami egy település fontos meghatározó, történeti eleme.

A programsorozathoz még itt lehet csatlakozni

A 2025. év Európa-szerte az európai kulturális identitást formáló gazdag és sokszínű építészeti környezetet állítja a középpontba.

Az idén az 1975-ös „Európai Építészeti Örökség Éve” 50. évfordulóját ünnepeljük. Az Európa Tanács e kezdeményezése hozzájárult ahhoz, hogy az építészeti örökséget az életminőség kulcsfontosságú tényezőjeként ismerjük el, és Európa-szerte javította a megőrzésre irányuló erőfeszítéseket.