Kulturális Örökség Napja

1 órája

Ki tárja ki az ajtaját? Mutassa meg mindenkinek a kincsét!

"Örökség és építészet: ablak a múltra, ajtó a jövőre" mottóval rendezik meg idén a Kulturális Örökség Napja programsorozatot szeptember 20-21-én. Várják a jelentkzést mindazoknak, akik megmutatják kincsüket.

A szervezők várják azok jelentkezését, akik megnyitják és bemutatják a rájuk bízott épített örökséget, legyen az akár 

  • lakóház
  • közintézmény
  • templom
  • történeti kert
  • vagy bármi, ami egy település fontos meghatározó, történeti eleme.

A programsorozathoz még itt lehet csatlakozni

A 2025. év Európa-szerte az európai kulturális identitást formáló gazdag és sokszínű építészeti környezetet állítja a középpontba. 
Az idén az 1975-ös „Európai Építészeti Örökség Éve” 50. évfordulóját ünnepeljük. Az Európa Tanács e kezdeményezése hozzájárult ahhoz, hogy az építészeti örökséget az életminőség kulcsfontosságú tényezőjeként ismerjük el, és Európa-szerte javította a megőrzésre irányuló erőfeszítéseket.

 

