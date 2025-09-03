1 órája
Ki tárja ki az ajtaját? Mutassa meg mindenkinek a kincsét!
"Örökség és építészet: ablak a múltra, ajtó a jövőre" mottóval rendezik meg idén a Kulturális Örökség Napja programsorozatot szeptember 20-21-én. Várják a jelentkzést mindazoknak, akik megmutatják kincsüket.
A szervezők várják azok jelentkezését, akik megnyitják és bemutatják a rájuk bízott épített örökséget, legyen az akár
- lakóház
- közintézmény
- templom
- történeti kert
- vagy bármi, ami egy település fontos meghatározó, történeti eleme.
A programsorozathoz még itt lehet csatlakozni
A 2025. év Európa-szerte az európai kulturális identitást formáló gazdag és sokszínű építészeti környezetet állítja a középpontba.
Az idén az 1975-ös „Európai Építészeti Örökség Éve” 50. évfordulóját ünnepeljük. Az Európa Tanács e kezdeményezése hozzájárult ahhoz, hogy az építészeti örökséget az életminőség kulcsfontosságú tényezőjeként ismerjük el, és Európa-szerte javította a megőrzésre irányuló erőfeszítéseket.