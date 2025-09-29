Sztárépítész Sopronban – Különleges előadás a Ligneumban

Zoboki Gábor,építészmérnök nevét leginkább a budapesti Művészetek Palotájához (Müpa) kötik, de nevéhez fűződik a Richter Gedeon-Ház, valamint a kínai Sencsenben megvalósult Nanshen Kulturális és Sportközpont is. Kiemelkedő szakmai teljesítményét több alkalommal ismerték el építészeti nívódíjakkal és a Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) rangos díjaival.

Az előadó nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi építészeti közegnek is meghatározó alakja. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Építőművészek Szövetségének alelnöke, valamint a ZDA–Zoboki Építésziroda alapító-tulajdonosa. Emellett a Pécsi Tudományegyetemen is tanít, így a következő generáció szakembereinek képzésében is fontos szerepet vállal.

Soproni előadása nem csupán szakmai betekintést nyújtott az építészet világába, hanem egyfajta találkozás is volt a közönség és egy olyan alkotó között, aki munkáival városok arculatát formálja, és hidat épít múlt és jövő, hagyomány és innováció között.

A Soproni Design Week, színes és változatos előadásokkal, kiállításokkal várja az érdeklődőket egészen október 5-ig.