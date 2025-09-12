3 órája
E.On fejlesztés – Új okostechnológia teszi stabilabbá Jánossomorja áramellátását
Jánossomorján és környékén az E.ON Hungária Csoport nagyszabású fejlesztést indít, amelytól a feszültségingadozások csökkenését, a villamosenergia-szolgáltatás minőségének javulását várják, továbbá nagyobb kihasználtsággal működhetnek a napelemek, és új lehetőségek nyílnak a háztartási méretű napelemes rendszerek hálózatra csatlakoztatására. A fejlesztéseket szeptember 15. és október 20. között végzi el az E.ON.
Tíz jánossomorjai transzformátorállomásra korszerű, önszabályozó OLTC transzformátort szerelnek fel az E.ON szakemberei. Ezek a modern, intelligens eszközök képesek valós időben, a terheléshez igazodva szabályozni a hálózat feszültségét, ezzel biztosítva a folyamatosan kiegyensúlyozott, stabil áramellátást – közölte a vállalat.
E.On fejlesztés Jánossomorján
Jánossomorja, földrajzi adottságai révén, távol esik az alállomási csomópontoktól, ezért villamosenergia szempontjából érzékenyebb a környezeti behatásokra. Ráadásul az itt működő szélerőművek időjárásfüggő termelése eddig gyakran okozott feszültségingadozásokat. Ennek következményeként:
- a háztetőkön működő napelemes kiserőművek időnként leálltak,
- a hálózat túlterheltsége miatt korlátozott volt az új napelemek csatlakoztatásának lehetősége,
- a lakosság több alkalommal tapasztalhatott feszültségingadozást.
Az új technológia segítségével mindez megváltozik. A vállalkozás szerint stabilabb lesz a hálózat, nagyobb az ellátásbiztonság és további megújuló erőművek csatlakozási lehetősége vár a településre.
Mit tapasztalnak ebből az ügyfelek?
A munkálatok ideje alatt tíz jánossomorjai körzetben összesen 8 + 4 órás áramszünet várható:
- az első napon 8 órán keresztül zajlik a trafó felszerelése,
- a második napon további, rövidebb – körülbelül 4 órás – biztonsági mérés történik.
Mivel egy transzformátor néhány utcát lát el, a teljes lakosságot nem egyszerre érinti a kikapcsolás. Lesznek ügyfelek, akik a másfél napos (8+4 órás) áramszünetet tapasztalják, és olyanok is, akik csak egy napig (8 órán keresztül) vagy egyáltalán nem tapasztalnak áramszünetet. Az E.ON minden érintett ügyfelet 15 nappal korábban értesít a pontos időpontról. A munkálatokat azért kezdi a cég az őszi időszakban, hogy minél kevesebb gondot okozva a lakosságnak a nyári hűtési és a téli fűtési időszakot ne zavarja meg.
Az ideiglenes kényelmetlenségért cserébe hosszú távú előnyök járnak:csökkennek a feszültségproblémák, a villamosenergia-ellátás minősége javul, a napelemes rendszerek stabilabban működhetnek és lehetővé válik újabb kiserőművek csatlakoztatása.
Mindez része egy nagyobb programnak
A fejlesztés a Danube InGrid projekt részeként valósul meg, amely az Észak-Dunántúl villamosenergia-hálózatának megújítását célozza. Az E.ON 2024 és 2026 között több tucat OLTC transzformátort helyez üzembe Jánossomorján és környékén. A telepítés első ütemében összesen 17 új trafó kerül a városba, míg a térség további településein – Újrónafőn, Mosonmagyaróváron és Mosonszolnokon – szintén telepítenek új eszközöket.
Jövőbiztos hálózat a közösség szolgálatában
Az időjárás egyre szélsőségesebb, egyre több a napsütéses és szeles időszak, ezért a megújuló energiaforrások jelentősége folyamatosan nő. Az E.ON e fejlesztéssel biztosítja, hogy Jánossomorja lakói a jövőben is élvezhessék a modern, fenntartható energiamegoldások előnyeit, biztonságosan és zavartalanul.
A fejlesztéseket 2025. szeptember 15. és október 20. között végzi el az E.ON.
Az ideiglenes áramszünetek után Jánossomorja egy stabilabb, megbízhatóbb és megújulóbarát hálózatot kap – ez pedig az ügyfelek számára érezhető pozitív változást hoz. Az energiaszolgáltató kéri és köszöni a lakosok türelmét és megértését az áramhálózat fejlesztése idején.