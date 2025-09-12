szeptember 12., péntek

Beruházás

3 órája

E.On fejlesztés – Új okostechnológia teszi stabilabbá Jánossomorja áramellátását

Jánossomorján és környékén az E.ON Hungária Csoport nagyszabású fejlesztést indít, amelytól a feszültségingadozások csökkenését, a villamosenergia-szolgáltatás minőségének javulását várják, továbbá nagyobb kihasználtsággal működhetnek a napelemek, és új lehetőségek nyílnak a háztartási méretű napelemes rendszerek hálózatra csatlakoztatására. A fejlesztéseket szeptember 15. és október 20. között végzi el az E.ON.

Kisalföld.hu

Tíz jánossomorjai transzformátorállomásra korszerű, önszabályozó OLTC transzformátort szerelnek fel az E.ON szakemberei. Ezek a modern, intelligens eszközök képesek valós időben, a terheléshez igazodva szabályozni a hálózat feszültségét, ezzel biztosítva a folyamatosan kiegyensúlyozott, stabil áramellátást – közölte a vállalat.

Az E.On Jánossomorján fejleszt
E.On fejlesztés Jánossomorján

Jánossomorja, földrajzi adottságai révén, távol esik az alállomási csomópontoktól, ezért villamosenergia szempontjából érzékenyebb a környezeti behatásokra. Ráadásul az itt működő szélerőművek időjárásfüggő termelése eddig gyakran okozott feszültségingadozásokat. Ennek következményeként:

  • a háztetőkön működő napelemes kiserőművek időnként leálltak,
  • a hálózat túlterheltsége miatt korlátozott volt az új napelemek csatlakoztatásának lehetősége,
  • a lakosság több alkalommal tapasztalhatott feszültségingadozást.

Az új technológia segítségével mindez megváltozik. A vállalkozás szerint stabilabb lesz a hálózat, nagyobb az ellátásbiztonság és további megújuló erőművek csatlakozási lehetősége vár a településre. 

Mit tapasztalnak ebből az ügyfelek?

A munkálatok ideje alatt tíz jánossomorjai körzetben összesen 8 + 4 órás áramszünet várható:

  • az első napon 8 órán keresztül zajlik a trafó felszerelése,
  • a második napon további, rövidebb – körülbelül 4 órás – biztonsági mérés történik.

Mivel egy transzformátor néhány utcát lát el, a teljes lakosságot nem egyszerre érinti a kikapcsolás. Lesznek ügyfelek, akik a másfél napos (8+4 órás) áramszünetet tapasztalják, és olyanok is, akik csak egy napig (8 órán keresztül) vagy egyáltalán nem tapasztalnak áramszünetet. Az E.ON minden érintett ügyfelet 15 nappal korábban értesít a pontos időpontról. A munkálatokat azért kezdi a cég az őszi időszakban, hogy minél kevesebb gondot okozva a lakosságnak a nyári hűtési és a téli fűtési időszakot ne zavarja meg. 

Az ideiglenes kényelmetlenségért cserébe hosszú távú előnyök járnak:csökkennek a feszültségproblémák, a villamosenergia-ellátás minősége javul, a napelemes rendszerek stabilabban működhetnek és lehetővé válik újabb kiserőművek csatlakoztatása.

Mindez része egy nagyobb programnak

A fejlesztés a Danube InGrid projekt részeként valósul meg, amely az Észak-Dunántúl villamosenergia-hálózatának megújítását célozza. Az E.ON 2024 és 2026 között több tucat OLTC transzformátort helyez üzembe Jánossomorján és környékén. A telepítés első ütemében összesen 17 új trafó kerül a városba, míg a térség további településein – Újrónafőn, Mosonmagyaróváron és Mosonszolnokon – szintén telepítenek új eszközöket.

Jövőbiztos hálózat a közösség szolgálatában

Az időjárás egyre szélsőségesebb, egyre több a napsütéses és szeles időszak, ezért a megújuló energiaforrások jelentősége folyamatosan nő. Az E.ON e fejlesztéssel biztosítja, hogy Jánossomorja lakói a jövőben is élvezhessék a modern, fenntartható energiamegoldások előnyeit, biztonságosan és zavartalanul.

A fejlesztéseket 2025. szeptember 15. és október 20. között végzi el az E.ON. 

Az ideiglenes áramszünetek után Jánossomorja egy stabilabb, megbízhatóbb és megújulóbarát hálózatot kap – ez pedig az ügyfelek számára érezhető pozitív változást hoz. Az energiaszolgáltató kéri és köszöni a lakosok türelmét és megértését az áramhálózat fejlesztése idején.

 

