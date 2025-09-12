E.On fejlesztés – Új okostechnológia teszi stabilabbá Jánossomorja áramellátását

Tíz jánossomorjai transzformátorállomásra korszerű, önszabályozó OLTC transzformátort szerelnek fel az E.ON szakemberei. Ezek a modern, intelligens eszközök képesek valós időben, a terheléshez igazodva szabályozni a hálózat feszültségét, ezzel biztosítva a folyamatosan kiegyensúlyozott, stabil áramellátást – közölte a vállalat.

Az E.On Jánossomorján fejleszt

E.On fejlesztés Jánossomorján

Jánossomorja, földrajzi adottságai révén, távol esik az alállomási csomópontoktól, ezért villamosenergia szempontjából érzékenyebb a környezeti behatásokra. Ráadásul az itt működő szélerőművek időjárásfüggő termelése eddig gyakran okozott feszültségingadozásokat. Ennek következményeként:

a háztetőkön működő napelemes kiserőművek időnként leálltak,

a hálózat túlterheltsége miatt korlátozott volt az új napelemek csatlakoztatásának lehetősége,

a lakosság több alkalommal tapasztalhatott feszültségingadozást.

Az új technológia segítségével mindez megváltozik. A vállalkozás szerint stabilabb lesz a hálózat, nagyobb az ellátásbiztonság és további megújuló erőművek csatlakozási lehetősége vár a településre.

Mit tapasztalnak ebből az ügyfelek?

A munkálatok ideje alatt tíz jánossomorjai körzetben összesen 8 + 4 órás áramszünet várható:

az első napon 8 órán keresztül zajlik a trafó felszerelése,

a második napon további, rövidebb – körülbelül 4 órás – biztonsági mérés történik.

Mivel egy transzformátor néhány utcát lát el, a teljes lakosságot nem egyszerre érinti a kikapcsolás. Lesznek ügyfelek, akik a másfél napos (8+4 órás) áramszünetet tapasztalják, és olyanok is, akik csak egy napig (8 órán keresztül) vagy egyáltalán nem tapasztalnak áramszünetet. Az E.ON minden érintett ügyfelet 15 nappal korábban értesít a pontos időpontról. A munkálatokat azért kezdi a cég az őszi időszakban, hogy minél kevesebb gondot okozva a lakosságnak a nyári hűtési és a téli fűtési időszakot ne zavarja meg.

Az ideiglenes kényelmetlenségért cserébe hosszú távú előnyök járnak:csökkennek a feszültségproblémák, a villamosenergia-ellátás minősége javul, a napelemes rendszerek stabilabban működhetnek és lehetővé válik újabb kiserőművek csatlakoztatása.