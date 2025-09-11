Hála és tisztelet - emlékdiplomát kaptak a több évtizede végzett óvodapedagógusok

Az emlékdiploma-átadó ünnepség kezdetén a Lewinszky Anna Gyakorlóóvoda kis óvodásai léptek színpadra, akik megható és egyben derűs műsorral teremtették meg az esemény bensőséges hangulatát.

Kedves és megható műsorral köszöntötték az óvodások az emlékdiploma-átadó ünnepség résztvevőit. Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

Emlékdiploma-átadó a Benedek karon

Ezután dr. habil. Varga László dékán köszöntötte a vendégeket, beszédében hangsúlyozva az alkalom fontosságát:

Az emlékdiploma-átadó ünnepség a Benedek Kar egyik legszebb hagyománya. Ez a nap egyszerre tiszteletadás a múlt iránt, elismerés a pedagógusi hivatásban eltöltött évtizedeknek, és találkozás a jelennel, hiszen a jövő pedagógusai – a mostani hallgatók – is részesei ennek az ünnepnek.

Az arany, gyémánt és rubin diplomák mindazokat illették, akik 50, 60, illetve 70 éve kezdték meg hivatásukat, és legalább negyedszázadot töltöttek el a pályán. Idén soha nem látott számban adományoztak elismeréseket: 76 arany-, 27 gyémánt- és 13 rubinoklevelet, összesen 116 pedagógusnak. Az ünnepség különlegességét az is adta, hogy a Brunszvik 250 Jubileumi Emlékév keretében rendezték, így az okleveleket a magyar óvodapedagógia úttörője, Brunszvik Teréz születésének évfordulójára emlékező hivatalos logóval adták ki.

Fotó: Rombai Peter \ RepeszTech

A résztvevők közül sokan hosszú életpályát tudhatnak maguk mögött, munkásságuk pedig maradandó nyomot hagyott a magyar óvodapedagógiában. Az emlékdiplomák átadása nem csupán hivatalos gesztus, hanem mély tisztelgés mindazok előtt, akik szeretettel, hittel és kitartással kísérték végig nemzedékek fejlődését.

Az ünnepély bensőséges pillanata volt, amikor szólásra emelkedett dr. Takácsné Pető Márta, aki 1975-ben szerzett oklevelet Sopronban. Pályája során a Lewinszky Anna Gyakorlóóvoda jogelőd intézményében dolgozott, külön figyelmet fordítva a sport és a mozgás nevelő erejére. Számos kisgyermeket vezetett be a sport világába, közülük többen jelentős sportkarriert is befutottak. Meghatottan emlékezett vissza a kezdetekre:

Szerencsésnek érzem magam, hogy a diploma megszerzése után Sopronban maradhattam, és több mint negyven éven át dolgozhattam szeretett hivatásomban. Megható érzés volt újra találkozni a régi társakkal, akikkel ötven éve együtt indultunk ezen az úton.

Az emlékdiploma-átadó nem csupán a kitüntetetteknek jelentett meghatározó élményt. Az elsőéves hallgatók számára is különleges tapasztalatot adott: élő példát láthattak arra, hogy a pedagógusi pálya nem pusztán munka, hanem elhivatottság és életforma. A rendezvény üzenete világos: a jövő generációinak nevelése csak úgy lehetséges, ha a múlt értékeit tiszteletben tartjuk, és hálával fordulunk azok felé, akik előttünk jártak ezen az úton.

Az idei ünnepség így vált egyszerre történelmi pillanattá és emberi közösségi élménnyé: a Benedek-kar méltó módon hajtott fejet mindazok előtt, akik évtizedeken át a gyermekkor világát formálták gondoskodással, szeretettel és hivatástudattal.



