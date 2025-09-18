1 órája
A tudás átadása a legnemesebb feladat - Egykori tanítókat köszöntöttek az Apáczai-karon - fotók
Emlékdiploma-átadó ünnepséget rendeztek csütörtökön a Széchenyi István Egyetem Apáczai-karán: azokat a pedagógusokat köszöntötték, akik tanítói oklevelüket 50, 60, 65, 70 és 75 éve szerezték, és az eltelt időben legalább 30 éven át pedagógusként dolgoztak.
Idén 83 emlékdiploma került ki, közülük csütörtökön 31-en vették át személyesen. Ketten Rubint-diplomát (Tóth Ferencné Enzsöl Mária és Sándorfi Lászlóné Kálmán Éva) egy Vas-, két Gyémánt- és 26 Arany-diplomát osztottak ki ünnepélyesen. Az eseményt megtisztelte Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, Pongrácz Attila, az Apáczai-kar dékánja és Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója. Friedler Ferenc az emlékdiploma átadáson úgy fogalmazott: a tanítóképzés különleges jelentőségű, a tanulók jövője, későbbi pályájuk sorsa az első években, az első tanítók kezei alatt dől el. Szerencsére egyre többen választják ma is a pályát. Példájuk iránytű, hiszen a tudás átadása a legnemesebb feladat.
Emlékdiploma átadása Győrben
Pongrácz Attila dékán hangsúlyozta: aki törekszik, mindent elér, szólott egy Apáczai Csere János-idézettel. Visszanézve bizonyos, hogy nem a nehézségek, hanem a sok tanítvány szeretete jelenik meg az ünnepeltek lelki szemei előtt. Megjegyezte, hogy a tanító pontos, kitartó, következetes, műveltséget és értékeket megalapozó munkája nélkül nincsenek kiváló szakemberek, tudósok, mérnökök, nincs jól működő társadalom. Felsorolta a kar névadójának, Apáczai Csere Jánosnak érdemeit, aki idén lesz 400 éve, hogy meglátta meg a napvilágot. A nyáron egy Zafír-diplomást is köszönthettek, emlékezett meg.
Tekintse meg a rendezvényről készült további fotóinkat:
A tudás átadása a legnemesebb feladat - Egykori tanítókat köszöntöttek az Apáczai-karonFotók: Dudás Máté / Széchenyi István Egyetem
Egykori tanítókat köszöntöttek
Két ünnepeltet megszólítottunk. Tóth Ferencné, született Enzsöl Mária Rubint-diplomát vehetett át: 70 éve végzett az Apáczai karon. Nagyon élvezte azokat az éveket, megszerettétek vele a szakmáját. Érdekesség, hogy egy évvel később végzett a húga. Az iskola végén az egész osztályt Somogyba küldték, ott kellett elkezdeni a tanítást, majd négy évvel később visszakerülhetett szülőfalujába, Kónyba. Ott tanított 1958 és 1991 között, az egész falu ismeri, megszerették. Sok érdekes történetet mesélhetne azokról az évekről, amit az Apáczai karon töltött: jó évek voltak, színvonalas tanítókkal, barátságokkal. Ezúttal két gyermeke, családja kísérte el. Baróthy Zoltán Györgyné, született Pápai Zsuzsanna neve sokaknak ismerős lehet Győrben. 50 éve vehette át diplomáját, tehát Arany-diplomát kapott. Három évet járt az Apáczai karra, ének-zene csoportba. Később a Kölcsey-iskolába került, ahol alsós tanító volt, ének-zenét oktatott, majd igazgatóhelyettes lett, kórusvezető is volt. Nagyon jól érezte magát a három év alatt a karon, ott ismerte meg a férjét, aki tanította. A második év után össze is házasodtak. Eredetileg pápai származású, utána kerül Győrbe és lett otthona a városunk.