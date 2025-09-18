A tudás átadása a legnemesebb feladat - Egykori tanítókat köszöntöttek az Apáczai-karon - fotók

Idén 83 emlékdiploma került ki, közülük csütörtökön 31-en vették át személyesen. Ketten Rubint-diplomát (Tóth Ferencné Enzsöl Mária és Sándorfi Lászlóné Kálmán Éva) egy Vas-, két Gyémánt- és 26 Arany-diplomát osztottak ki ünnepélyesen. Az eseményt megtisztelte Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, Pongrácz Attila, az Apáczai-kar dékánja és Nagy Adél, a Győri Tankerületi Központ igazgatója. Friedler Ferenc az emlékdiploma átadáson úgy fogalmazott: a tanítóképzés különleges jelentőségű, a tanulók jövője, későbbi pályájuk sorsa az első években, az első tanítók kezei alatt dől el. Szerencsére egyre többen választják ma is a pályát. Példájuk iránytű, hiszen a tudás átadása a legnemesebb feladat.

Emlékdiploma átadása Győrben

Emlékdiploma átadása Győrben

Pongrácz Attila dékán hangsúlyozta: aki törekszik, mindent elér, szólott egy Apáczai Csere János-idézettel. Visszanézve bizonyos, hogy nem a nehézségek, hanem a sok tanítvány szeretete jelenik meg az ünnepeltek lelki szemei előtt. Megjegyezte, hogy a tanító pontos, kitartó, következetes, műveltséget és értékeket megalapozó munkája nélkül nincsenek kiváló szakemberek, tudósok, mérnökök, nincs jól működő társadalom. Felsorolta a kar névadójának, Apáczai Csere Jánosnak érdemeit, aki idén lesz 400 éve, hogy meglátta meg a napvilágot. A nyáron egy Zafír-diplomást is köszönthettek, emlékezett meg.

Tekintse meg a rendezvényről készült további fotóinkat: