Eltűnt kerestetik: a térség egyetlen civil csapata több mint két tucat riasztást kap évente

Augusztus végén egy fiatal kunszigeti hölgy tűnt el, akinek megtalálásért sokan fogtak össze. Szerencsére a történet jól végződött és megtalálták az letűntet. Győr-Moson térségében egy olyan csapat tevékenykedik, akik kifejezetten eltűnt személyek felkutatására specializálódott. A Prospective eltűnt személy kereső csapat vezetőjével beszélgettünk.

Forrás Eszter a Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány vezetője, a térség egyetlen önkéntes eltűnt személy kereső csapatának vezetője.

Fotó: Csapó Balázs

Több éves tapasztalat

Forrás Eszter egy ismerőse eltűnése kapcsán vett rész először keresésben.

– Nagy győri összefogás volt, ekkor fogtunk össze többen barátokkal ismerősökkel és felvetődött bennünk, hogy komolyabban is szeretnénk ezzel foglalkozni. Elkezdtünk civil csoportként működni, majd később csatlakoztunk egy másik csapathoz. Négy és fél év alatt rengeteget tanultunk és 2024-ben úgy döntöttünk, hogy megalapítjuk a saját alapítványunkat, hogy a térségben tudjunk segíteni.

Civilek segítenek az eltűnt személyek felkutatásában

A Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány 14 fővel alakult meg és már az elmúlt egy évben is számos embert segítettek visszajuttatni a családjához.

– Szakmai tanácsokért is hívnak minket szerte az országból. A hozzátartozók gyakran nem említenek olyan fontos tényezőket, mint hogy az eltűnt személynek van e valamilyen mentális betegsége, illetve szed-e gyógyszert. Pedig ezek az információk sorsdöntőek lehetnek a keresés megszervezése kapcsán, bizonyos pszichiátriai eseteknél tudjuk, hogy az eltűnt személy folyamatosan mozgásban lesz, más esetekben szinte biztosra vehető, hogy az otthonától nem messze lévő, általa jól ismert helyen kell keresnünk.

Csak az elmúlt évben 26 riasztás érkezett a szervezethez, de az ország számos szervezete keresi őket szakmai tanácsért is.

Forrás: Eltűnt Prospective Facebook oldala

A csapat tagjai mind főállásban dolgoznak és van, hogy a karácsonyfa alól vagy a saját születésnapjukról rohannak, ha segítség kell.

2024-ben 26 riasztás érkezett az alapítványhoz, ebből 22 esetben meglett a keresett személyt, két személyt nem találtak meg, két esetben pedig sajnos már későn érkezett a segítség.

A legemlékezetesebb eset

Forrás Eszter az egyik szívének különösen kedves felkutatást is elmesélte.

– Egy 96 éves demens úriembert kerestünk, aki hazafelé rossz utcába kanyarodott le és eltűnt. Több napig kint voltunk, a kocsiban aludtunk és végül egy a vasút mellett futó árokban találtuk meg. A bácsi ránk nézett összecsapta a tenyerét és azt mondta” megtaláltak”. Ott szem nem maradt szárazon.