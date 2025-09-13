3 órája
Eltűnt kerestetik: a térség egyetlen civil csapata több mint két tucat riasztást kap évente
Sajnos nem unatkoznak. A térség egyetlen eltűnt személy kereső alapítványának vezetője mesélt arról, milyen információk sorsdöntőek egy keresésnél, valamint felidézte azt az esetet, ami a mai napig élénken él az emlékezetében.
Augusztus végén egy fiatal kunszigeti hölgy tűnt el, akinek megtalálásért sokan fogtak össze. Szerencsére a történet jól végződött és megtalálták az letűntet. Győr-Moson térségében egy olyan csapat tevékenykedik, akik kifejezetten eltűnt személyek felkutatására specializálódott. A Prospective eltűnt személy kereső csapat vezetőjével beszélgettünk.
Több éves tapasztalat
Forrás Eszter egy ismerőse eltűnése kapcsán vett rész először keresésben.
– Nagy győri összefogás volt, ekkor fogtunk össze többen barátokkal ismerősökkel és felvetődött bennünk, hogy komolyabban is szeretnénk ezzel foglalkozni. Elkezdtünk civil csoportként működni, majd később csatlakoztunk egy másik csapathoz. Négy és fél év alatt rengeteget tanultunk és 2024-ben úgy döntöttünk, hogy megalapítjuk a saját alapítványunkat, hogy a térségben tudjunk segíteni.
Civilek segítenek az eltűnt személyek felkutatásában
A Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány 14 fővel alakult meg és már az elmúlt egy évben is számos embert segítettek visszajuttatni a családjához.
– Szakmai tanácsokért is hívnak minket szerte az országból. A hozzátartozók gyakran nem említenek olyan fontos tényezőket, mint hogy az eltűnt személynek van e valamilyen mentális betegsége, illetve szed-e gyógyszert. Pedig ezek az információk sorsdöntőek lehetnek a keresés megszervezése kapcsán, bizonyos pszichiátriai eseteknél tudjuk, hogy az eltűnt személy folyamatosan mozgásban lesz, más esetekben szinte biztosra vehető, hogy az otthonától nem messze lévő, általa jól ismert helyen kell keresnünk.
A csapat tagjai mind főállásban dolgoznak és van, hogy a karácsonyfa alól vagy a saját születésnapjukról rohannak, ha segítség kell.
2024-ben 26 riasztás érkezett az alapítványhoz, ebből 22 esetben meglett a keresett személyt, két személyt nem találtak meg, két esetben pedig sajnos már későn érkezett a segítség.
A legemlékezetesebb eset
Forrás Eszter az egyik szívének különösen kedves felkutatást is elmesélte.
– Egy 96 éves demens úriembert kerestünk, aki hazafelé rossz utcába kanyarodott le és eltűnt. Több napig kint voltunk, a kocsiban aludtunk és végül egy a vasút mellett futó árokban találtuk meg. A bácsi ránk nézett összecsapta a tenyerét és azt mondta” megtaláltak”. Ott szem nem maradt szárazon.
– A győri rendőrséggel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, pár hete például egy kisfiú keresésében segédkeztünk. Emellett győri Szurkolók az Állatoké Alapítványnak is be szoktunk segíteni eltűnt állatok keresésében. A csapat rendszeresen szervez és részt vesz jótékonysági gyűjtésekben is.
Hőkamerára gyűjtenek
A szervezet jelenleg
- felszerelésre
- és üzemanyagra gyűjt.
– Jelenleg sok minden saját zsebből finanszírozunk. Télre szükségünk lenne megfelelő ruházatra, hogy bírjuk a hideget a felkutatások során. Emellett természetesen a helyszínekre való eljutáshoz a gépjárművet tankolni és karbantartani kell. A nagy cél pedig egy hőkamera, ami hatalmas segítség lenne a felkutatásoknál.
Az egyesület szívesen látja az önkéntes tagokat is, sőt ha valaki érez magában és kedvencében elég lelkesedést, kereső kutyás önkéntesnek is lehet jelentkezni. Ehhez szükséges, hogy a páros BH-vizsgával rendelkezzen.
A Prospective Kutató Mentőkutyás Szolgálat Alapítványt a 10400511-50527052-51521000 számlaszámon lehet támogatni.