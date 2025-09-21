1 órája
Győr-Moson-Sopron csapata a legjobb elsősegélynyújtók között végzett - videó, fotók
Elképesztően kiélezett verseny alakult ki az Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében. Egy-egy százalék döntött a helyezésekről. Győr-Moson-Sopron csapata is a dobogóra állhatott.
Mindenki nyertes volt, aki részt vett a Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében, hiszen felejthetetlen élményekkel gazdagodtak és olyan tudás birtokosaivá váltak, ami ember életeket menthet. De mint minden versenyen itt is elismerték a legjobbak teljesítményét mutatjuk mely csapatok állhattak a dobogóra.
Az Országos elsősegélynyújtó verseny legjobbjai
Összesen 60 csapat, több mint 300 versenyző tette próbára tudását szombaton az elsősegélynyújtó verseny országos döntőjében. A szervező Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezet kitett magáért. Drámaian élethű helyszínek várták a csapatokat. Ezt korábbi cikkünkben mi is bemutattuk fotóban és videóban. Vigyázat néhány kép csak erős idegzetűeknek való!
A helyi fordulók legjobbjai mérték össze tudásukat az eseményen, mutatjuk kik bizonyultak a legjobbaknak:
Gyermek kategória
- Bács-Kiskun - Gimis 5-ös
- Vas – Artériák
- Pest – MMM-Mentjük, mi menthető
Ifjúsági kategória
- Budapest-Szívügyesek
- Vas-Aorták
- Bács-Kiskun – Bajtárs Ötös
Felnőtt kategória
- Jász-Nagykun-Szolnok - Törökszentmiklósi Ifjúsági Vöröskeresztes Klub Mancsőrjárat
- Barany- PTEsdé
- Győr-Moson-Sopron – SOS Győr