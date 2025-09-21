Győr-Moson-Sopron csapata a legjobb elsősegélynyújtók között végzett - videó, fotók

Mindenki nyertes volt, aki részt vett a Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében, hiszen felejthetetlen élményekkel gazdagodtak és olyan tudás birtokosaivá váltak, ami ember életeket menthet. De mint minden versenyen itt is elismerték a legjobbak teljesítményét mutatjuk mely csapatok állhattak a dobogóra.

Kiélezett volt a verseny az Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében. Sok esetben egy-egy százalék döntött a helyezésekről.

Fotó: Krizsán Csaba

Az Országos elsősegélynyújtó verseny legjobbjai

Összesen 60 csapat, több mint 300 versenyző tette próbára tudását szombaton az elsősegélynyújtó verseny országos döntőjében. A szervező Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezet kitett magáért. Drámaian élethű helyszínek várták a csapatokat. Ezt korábbi cikkünkben mi is bemutattuk fotóban és videóban. Vigyázat néhány kép csak erős idegzetűeknek való!

A helyi fordulók legjobbjai mérték össze tudásukat az eseményen, mutatjuk kik bizonyultak a legjobbaknak:

Gyermek kategória

Bács-Kiskun - Gimis 5-ös Vas – Artériák Pest – MMM-Mentjük, mi menthető

Ifjúsági kategória

Budapest-Szívügyesek Vas-Aorták Bács-Kiskun – Bajtárs Ötös

Felnőtt kategória