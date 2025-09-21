szeptember 21., vasárnap

Országos bajnokság

1 órája

Győr-Moson-Sopron csapata a legjobb elsősegélynyújtók között végzett - videó, fotók

Elképesztően kiélezett verseny alakult ki az Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében. Egy-egy százalék döntött a helyezésekről. Győr-Moson-Sopron csapata is a dobogóra állhatott.

Dániel Viktória

Mindenki nyertes volt, aki részt vett a Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében, hiszen felejthetetlen élményekkel gazdagodtak és olyan tudás birtokosaivá váltak, ami ember életeket menthet. De mint minden versenyen itt is elismerték a legjobbak teljesítményét mutatjuk mely csapatok állhattak a dobogóra.

elsősegélynyújtó verseny
Kiélezett volt a verseny az Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében. Sok esetben egy-egy százalék döntött a helyezésekről.
Fotó: Krizsán Csaba

Az Országos elsősegélynyújtó verseny legjobbjai

Összesen 60 csapat, több mint 300 versenyző tette próbára tudását szombaton az elsősegélynyújtó verseny országos döntőjében. A szervező Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezet kitett magáért. Drámaian élethű helyszínek várták a csapatokat. Ezt korábbi cikkünkben mi is bemutattuk fotóban és videóban. Vigyázat néhány kép csak erős idegzetűeknek való!

A helyi fordulók legjobbjai mérték össze tudásukat az eseményen, mutatjuk kik bizonyultak a legjobbaknak:

Gyermek kategória

  1. Bács-Kiskun - Gimis 5-ös
  2. Vas – Artériák
  3. Pest – MMM-Mentjük, mi menthető

Ifjúsági kategória

  1. Budapest-Szívügyesek
  2. Vas-Aorták
  3. Bács-Kiskun – Bajtárs Ötös

Felnőtt kategória

  1. Jász-Nagykun-Szolnok - Törökszentmiklósi Ifjúsági Vöröskeresztes Klub Mancsőrjárat
  2. Barany- PTEsdé
  3. Győr-Moson-Sopron – SOS Győr 

 

