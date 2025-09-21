szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

17°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meghökkentő

58 perce

Embert próbáló feladatok az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen - fotók, videó

Címkék#Győr#Országos Elsősegélynyújtó Verseny#Magyar Vöröskereszt

Húsz helyszínen több mint 300 versenyző, az ország legjobbjai tették próbára tudásukat. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny helyszínei Győr szerte láthatóak voltak.

Dániel Viktória
Embert próbáló feladatok az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen - fotók, videó

Fotó: Krizsán Csaba

Egy csupa vér fiatalember lóg ki egy összetört autóból a Bécsi kaputéren Győrben. Minden más szombaton egy tragédia félreérthetetlen jele lenne ez. A mostani azonban más, város szerte megakad a járókelők tekintete a jajgató, vérző alakokon és az őket körülvevő fehér-piros pólós csapatokon. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny szakmai stábja kitett magáért, csupa embert próbáló életszerű kihívást kellett megoldaniuk a versenyzőknek.

elsősegélynyújtó verseny
Iskolás csapatok mellett felnőttek is versenyeztek az Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében.
Fotó: Krizsán Csaba

Sikolyok és vér, mint a valóságban

Két fiatal, akik bevásárló kocsival legurultak a domboldalon, de a móka nagyon rosszul sikerült. Mindketten kizuhantak, az egyiknek komoly fejsérülése van, a másik karjából sugárban spriccel a vér. Mit kell tenni ilyenkor? Ez csak egyike a szituációknak, autóbaleset, vágott seb, csecsemő elsősegély  sőt még rolleres baleset is volt a szituációk között. Egy ízben pedig a Rábán is át kellett kelniük a versenyzőknek, hogy elérjék a sérülteket. Az elmúlt napokban a legnagyobb titoktartás mellett zajlottak az előkészületek, a sérülteket alakító imitátorok csütörtök óta elzártságban éltek, de még ők is csak péntek este tudták meg, hogy szombat reggel mit kell alakítaniuk.

Tekintse meg a versenyről készült fotóinkat!:

Embert próbáló feladatok az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen

Fotók: Krizsán Csaba

Elsősegélynyújtó verseny a legjobbaknak

Első alkalommal rendezték Győrben az Országos Elsősegélynyújtó Versenyt, aminek házigazdája a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete igencsak kitett magáért. A szituációkat annyira életszerűen alakították ki, hogy még a külső szemlélő ereiben is magasra szökött az adrenalin a sírásokat és kiáltásokat hallva.

–53 alkalommal rendezünk meg a versenyt, 2012-óta pedig minden évben más település ad otthont a döntőnek. Ma 54 plusz 6 vendég, azaz összesen 60 csapat száll versenybe.

 Ez 300 versenyzőt és 600 fős kísérő és szervezőstábot jelent. Öröm látni, hogy ennyi év után is ilyen sok résztvevő van – mondta el Kardos István a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a megnyitón.

Kósa Roland alpolgármester kiemelte büszkeség ez a városnak és reméli, hogy a versenyzők életre szóló élményeket szerezne a győriek pedig érdeklődve figyelik majd a rendezvényt és részt vesznek a kísérő programokon.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár méltatta a Magyar Vöröskereszt munkáját, mint az ország egyik legrégebbi egészségügyi területen működő civil szervezete. Hozzátette, az általuk végzett értékes munkát a miniszterelnökség 300 millió forintos támogatással segíti.

Magyar József a versenybíróság elnöke is hangsúlyozta, hogy a cél az volt, hogy a valósághoz közelálló szituációkat szimuláljanak, különösen figyelve arra, hogy a feladatok objektíven értékelhetőek legyenek.

Nézze meg a versenyen készült videónkat!:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu