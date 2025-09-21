Embert próbáló feladatok az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen - fotók, videó

Egy csupa vér fiatalember lóg ki egy összetört autóból a Bécsi kaputéren Győrben. Minden más szombaton egy tragédia félreérthetetlen jele lenne ez. A mostani azonban más, város szerte megakad a járókelők tekintete a jajgató, vérző alakokon és az őket körülvevő fehér-piros pólós csapatokon. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny szakmai stábja kitett magáért, csupa embert próbáló életszerű kihívást kellett megoldaniuk a versenyzőknek.

Iskolás csapatok mellett felnőttek is versenyeztek az Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjében.

Fotó: Krizsán Csaba

Sikolyok és vér, mint a valóságban

Két fiatal, akik bevásárló kocsival legurultak a domboldalon, de a móka nagyon rosszul sikerült. Mindketten kizuhantak, az egyiknek komoly fejsérülése van, a másik karjából sugárban spriccel a vér. Mit kell tenni ilyenkor? Ez csak egyike a szituációknak, autóbaleset, vágott seb, csecsemő elsősegély sőt még rolleres baleset is volt a szituációk között. Egy ízben pedig a Rábán is át kellett kelniük a versenyzőknek, hogy elérjék a sérülteket. Az elmúlt napokban a legnagyobb titoktartás mellett zajlottak az előkészületek, a sérülteket alakító imitátorok csütörtök óta elzártságban éltek, de még ők is csak péntek este tudták meg, hogy szombat reggel mit kell alakítaniuk.

