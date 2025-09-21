58 perce
Embert próbáló feladatok az Országos Elsősegélynyújtó Versenyen - fotók, videó
Húsz helyszínen több mint 300 versenyző, az ország legjobbjai tették próbára tudásukat. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny helyszínei Győr szerte láthatóak voltak.
Fotó: Krizsán Csaba
Egy csupa vér fiatalember lóg ki egy összetört autóból a Bécsi kaputéren Győrben. Minden más szombaton egy tragédia félreérthetetlen jele lenne ez. A mostani azonban más, város szerte megakad a járókelők tekintete a jajgató, vérző alakokon és az őket körülvevő fehér-piros pólós csapatokon. Az Országos Elsősegélynyújtó Verseny szakmai stábja kitett magáért, csupa embert próbáló életszerű kihívást kellett megoldaniuk a versenyzőknek.
Sikolyok és vér, mint a valóságban
Két fiatal, akik bevásárló kocsival legurultak a domboldalon, de a móka nagyon rosszul sikerült. Mindketten kizuhantak, az egyiknek komoly fejsérülése van, a másik karjából sugárban spriccel a vér. Mit kell tenni ilyenkor? Ez csak egyike a szituációknak, autóbaleset, vágott seb, csecsemő elsősegély sőt még rolleres baleset is volt a szituációk között. Egy ízben pedig a Rábán is át kellett kelniük a versenyzőknek, hogy elérjék a sérülteket. Az elmúlt napokban a legnagyobb titoktartás mellett zajlottak az előkészületek, a sérülteket alakító imitátorok csütörtök óta elzártságban éltek, de még ők is csak péntek este tudták meg, hogy szombat reggel mit kell alakítaniuk.
Elsősegélynyújtó verseny a legjobbaknak
Első alkalommal rendezték Győrben az Országos Elsősegélynyújtó Versenyt, aminek házigazdája a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete igencsak kitett magáért. A szituációkat annyira életszerűen alakították ki, hogy még a külső szemlélő ereiben is magasra szökött az adrenalin a sírásokat és kiáltásokat hallva.
–53 alkalommal rendezünk meg a versenyt, 2012-óta pedig minden évben más település ad otthont a döntőnek. Ma 54 plusz 6 vendég, azaz összesen 60 csapat száll versenybe.
Ez 300 versenyzőt és 600 fős kísérő és szervezőstábot jelent. Öröm látni, hogy ennyi év után is ilyen sok résztvevő van – mondta el Kardos István a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a megnyitón.
Kósa Roland alpolgármester kiemelte büszkeség ez a városnak és reméli, hogy a versenyzők életre szóló élményeket szerezne a győriek pedig érdeklődve figyelik majd a rendezvényt és részt vesznek a kísérő programokon.
Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár méltatta a Magyar Vöröskereszt munkáját, mint az ország egyik legrégebbi egészségügyi területen működő civil szervezete. Hozzátette, az általuk végzett értékes munkát a miniszterelnökség 300 millió forintos támogatással segíti.
Magyar József a versenybíróság elnöke is hangsúlyozta, hogy a cél az volt, hogy a valósághoz közelálló szituációkat szimuláljanak, különösen figyelve arra, hogy a feladatok objektíven értékelhetőek legyenek.
