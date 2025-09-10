szeptember 10., szerda

Döntő

44 perce

Az ország legjobbjai érkeznek a filmbe illő baleseti helyszínekre Győrbe - fotók, videó

Az ország legjobb elsősegély nyújtói érkeznek szeptember 20-án Győrbe. Az Országos Elsősegélynyújtó verseny döntőjében több mint 300-an mérik össze tudásukat.

Dániel Viktória

Filmbe, azok közül is leginkább katasztrófa filmbe illő jelenetekkel szembesülhet az, aki szeptember 20-án Győrben sétál. Aggodalomra azonban semmi ok ugyanis a drámai balesetnek tűnő helyszínek épp azt a célt szolgálják, hogy a valódi bajban legyenek, aki elsősegélyt nyújt. A vármegye székhely első ízben ad otthont az Országos Elsősegélynyújtó Versenynek.

elsősegély
Az ország legjobb elsősegély nyújtói mérettetnek meg Győrben szeptember harmadik hétvégéjén.

Életet ment az elsősegély 

Az elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezők tizede mer valódi vészhelyzetben beavatkozni. Ez drámaian alacsony szám, főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy naponta hetvenen halnak meg hirtelen szívmegállás miatt. Ezeknek az embereknek az egyetlen reményük, hogy valaki 3-5 percen belül megkezdi az újraélesztést. A Magyar Vöröskereszt immár 53. alkalommal rendezi meg az Országos Elsősegélynyújtó Versenyt, ahol három korosztályban, gyermek-, kamasz- és felnőtt csapatok is próbára teszik tudásukat.

Nem kell megijedni

Májusban tartották a regionális fordulót, ahonnan a legjobb csapatok jutottak a döntőbe. Ez a verseny egyfajta főpróba is volt már a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének. Az egyes helyszínek annyira élethűre sikerültek, hogy portálunk is csak 18+-os figyelmeztetéssel tette fel a felvételeket. Szeptemberben pedig érkezik az országos döntő.

– Fontos információ ez, hogy a győri lakosok ne ijedjenek meg, ha szeptember 20-án a belvárosban sétálva esetleg egy felborult autót vesznek észre – hangsúlyozta Kósa Roland alpolgármester. 

Kun Szilvia és Kósa Roland egy együttműködési megállapodást is aláírt az országos döntő kapcsán.

A város és az egyetem is a rendezvény mellett

Az önkormányzat és a Széchenyi István Egyetem is támogatja az 53. Országos Elsősegély Nyújtó Verseny megszervezését. 

– Büszkeség, hogy a város egy olyan eseménynek adhat otthont, amely életeket menthet és ment is. A verseny egyes állomásait az érdeklődők is megtekintheti, emellett interaktív helyszínekkel is készülnek a szervezők, lesznek egészségügyi szűrések, a rendőrség és a polgárőrség is számos programmal csatlakozik és elsősegély nyújtó előadások is lesznek.

A  négy programhelyszín:

  • Megyeháza tér - elsősegély bemutató
  • Dunakapu tér - egészségügyi szűrések
  • Honvédliget - rendőrségi programok
  • Virágpiac -  polgárőr programok

20 baleseti helyszín

–A döntőt minden évben más város rendezi meg. A több mint 300 résztvevő mellett kísérők és szakmai társszervek munkatársai is érkeznek. Köztük a versenyzők értékelésben résztvevő Országos Mentőszolgálat munkatársai  – mondta el Kun Szilvia a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének igazgatója. A 20 kárhelyszínen rendkívül változatos kihívások várják majd a csapatokat, lesz ahol a gyors reagálás lesz a döntő, máshol a logika és a találékonyság kap nagyobb hangsúlyt.

Még az elsősegélynyújtási ismeretekkel rendelkezőknek is csak töredéke mer segíteni egy éles helyzetben - mondta el  Barka Gy. Bálint.

Nem sérült, csak eljátssza

Nem szabad megfeledkezni az imitátorokról sem, akik már a regionális fordulón is kitettek magukért. Drámai helyzeteket teremtettek, ahol a sérültek üvöltöttek fájdalmukban vagy épp egymással veszekedtek. A cél, hogy a versenyzőknek a lehető legélethűbb szituációkat biztosítsák. Az országos döntőre több mint 100 imitátor érkezik, őket nyár elején egy bentlakásos tábor során készítették fel a feladatra.

A Magyar Vöröskereszt 53. Országos Elsősegély Nyújtó Versenye szeptember 19.-én( pénteken) ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét. A versenynapot pedig szeptember 20.-án  szombaton 9-től 16 óráig tartják.

 

