Az ország legjobbjai érkeznek a filmbe illő baleseti helyszínekre Győrbe - fotók, videó

Filmbe, azok közül is leginkább katasztrófa filmbe illő jelenetekkel szembesülhet az, aki szeptember 20-án Győrben sétál. Aggodalomra azonban semmi ok ugyanis a drámai balesetnek tűnő helyszínek épp azt a célt szolgálják, hogy a valódi bajban legyenek, aki elsősegélyt nyújt. A vármegye székhely első ízben ad otthont az Országos Elsősegélynyújtó Versenynek.

Az ország legjobb elsősegély nyújtói mérettetnek meg Győrben szeptember harmadik hétvégéjén.

Életet ment az elsősegély

Az elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezők tizede mer valódi vészhelyzetben beavatkozni. Ez drámaian alacsony szám, főleg ha azt is figyelembe vesszük, hogy naponta hetvenen halnak meg hirtelen szívmegállás miatt. Ezeknek az embereknek az egyetlen reményük, hogy valaki 3-5 percen belül megkezdi az újraélesztést. A Magyar Vöröskereszt immár 53. alkalommal rendezi meg az Országos Elsősegélynyújtó Versenyt, ahol három korosztályban, gyermek-, kamasz- és felnőtt csapatok is próbára teszik tudásukat.

Nem kell megijedni

Májusban tartották a regionális fordulót, ahonnan a legjobb csapatok jutottak a döntőbe. Ez a verseny egyfajta főpróba is volt már a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének. Az egyes helyszínek annyira élethűre sikerültek, hogy portálunk is csak 18+-os figyelmeztetéssel tette fel a felvételeket. Szeptemberben pedig érkezik az országos döntő.

– Fontos információ ez, hogy a győri lakosok ne ijedjenek meg, ha szeptember 20-án a belvárosban sétálva esetleg egy felborult autót vesznek észre – hangsúlyozta Kósa Roland alpolgármester.

Kun Szilvia és Kósa Roland egy együttműködési megállapodást is aláírt az országos döntő kapcsán.

A város és az egyetem is a rendezvény mellett

Az önkormányzat és a Széchenyi István Egyetem is támogatja az 53. Országos Elsősegély Nyújtó Verseny megszervezését.

– Büszkeség, hogy a város egy olyan eseménynek adhat otthont, amely életeket menthet és ment is. A verseny egyes állomásait az érdeklődők is megtekintheti, emellett interaktív helyszínekkel is készülnek a szervezők, lesznek egészségügyi szűrések, a rendőrség és a polgárőrség is számos programmal csatlakozik és elsősegély nyújtó előadások is lesznek.