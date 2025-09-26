szeptember 26., péntek

Elmarad a szántóverseny, de a Szüreti fesztivál várja a látogatókat Fertőszentmiklóson

A hétvégére tervezett szántóverseny a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmarad Fertőszentmiklóson.

Kisalföld.hu

A szervezők azonban nem hagyják program nélkül az érdeklődőket. 10 órakor mindenkit szeretettel várnak a Szüreti fesztiválra, amely a megszokott helyszínen, az elmúlt évek hagyományaihoz hűen kínál kikapcsolódási lehetőséget. A fesztivál így is remek alkalmat nyújt a közösségi találkozásra, a jó hangulatú beszélgetésekre és az őszi hagyományok közös megélésére - olvasható a Fertőszentmiklós és Környéke Gazdakör közösségi oldalán.

Fotó: Kisalföld archív

 

 

