Tájékoztatás
40 perce
Elmarad a szántóverseny, de a Szüreti fesztivál várja a látogatókat Fertőszentmiklóson
A hétvégére tervezett szántóverseny a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmarad Fertőszentmiklóson.
A szervezők azonban nem hagyják program nélkül az érdeklődőket. 10 órakor mindenkit szeretettel várnak a Szüreti fesztiválra, amely a megszokott helyszínen, az elmúlt évek hagyományaihoz hűen kínál kikapcsolódási lehetőséget. A fesztivál így is remek alkalmat nyújt a közösségi találkozásra, a jó hangulatú beszélgetésekre és az őszi hagyományok közös megélésére - olvasható a Fertőszentmiklós és Környéke Gazdakör közösségi oldalán.
