Ragadós száj- és körömfájás

1 órája

Elismerések a járvány megfékezéséért

Elismeréseket vehettek át a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal munkatársai. A száj-és körömfájás járvány megfékezéséért tettek sokat.

Kisalföld.hu

Belügyminiszteri elismeréseket vehetettek át a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal munkatársai a ragadós száj- és körömfájás járvány megfékezése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységükért. 

  • Dr. Schneider Éva járási főállatorvosnak, 
  • dr. Hercsel György nyugalmazott főállatorvosnak,
  • dr. Ács Zoltán vármegyei főállatorvosnak 
  • és dr. Kóródi Péter hatósági állatorvosnak  

dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány gratulált.
Az ünnepségen jelen volt és köszöntő beszédet mondott Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron vármegye főispánja is.
 

Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal

Dr. Ács Zoltán vármegyei főállatorvosnak az Állatorvostudományi Egyetem rektora a Pro Arta Veteriania Díjat adta át a járványkezelésben nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítményéért, valamint a hallgatók felkészítésének irányításában vállalt elkötelezett munkájáért.

