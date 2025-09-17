1 órája
Elismerések a járvány megfékezéséért
Elismeréseket vehettek át a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal munkatársai. A száj-és körömfájás járvány megfékezéséért tettek sokat.
Belügyminiszteri elismeréseket vehetettek át a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal munkatársai a ragadós száj- és körömfájás járvány megfékezése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységükért.
- Dr. Schneider Éva járási főállatorvosnak,
- dr. Hercsel György nyugalmazott főállatorvosnak,
- dr. Ács Zoltán vármegyei főállatorvosnak
- és dr. Kóródi Péter hatósági állatorvosnak
dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány gratulált.
Az ünnepségen jelen volt és köszöntő beszédet mondott Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron vármegye főispánja is.
Dr. Ács Zoltán vármegyei főállatorvosnak az Állatorvostudományi Egyetem rektora a Pro Arta Veteriania Díjat adta át a járványkezelésben nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítményéért, valamint a hallgatók felkészítésének irányításában vállalt elkötelezett munkájáért.