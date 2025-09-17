Elismerések a járvány megfékezéséért

Belügyminiszteri elismeréseket vehetettek át a Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal munkatársai a ragadós száj- és körömfájás járvány megfékezése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységükért.

Dr. Schneider Éva járási főállatorvosnak,

dr. Hercsel György nyugalmazott főállatorvosnak,

dr. Ács Zoltán vármegyei főállatorvosnak

és dr. Kóródi Péter hatósági állatorvosnak

dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány gratulált.

Az ünnepségen jelen volt és köszöntő beszédet mondott Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron vármegye főispánja is.



Győr-Moson-Sopron vármegyei kormányhivatal

Dr. Ács Zoltán vármegyei főállatorvosnak az Állatorvostudományi Egyetem rektora a Pro Arta Veteriania Díjat adta át a járványkezelésben nyújtott kiemelkedő szakmai teljesítményéért, valamint a hallgatók felkészítésének irányításában vállalt elkötelezett munkájáért.