Gyászhír

1 órája

Elhunyt Sopron egykori polgármestere

Életének 86. évében elhunyt Hirschler Rezső Sopron egykori polgármestere tudatta a család a gyászhírt-

Kisalföld.hu

Hirschler Rezső  egykori polgármester, üveges mester, vállalkozó, a rendszerváltást követően Sopron első szabadon választott városvezetője volt. 1939-ben született Sopronban. 2013-ban "Civitas Fidelissima” díjjal tüntették ki. Vállalkozása meghatározó Sopron gazdasági életében,  gyermekei vitték tovább hivatását, akik az ipar több területén is sikeres vezetőkké váltak. Temetéséről a család később ad tájékoztatást.

 

 

 

