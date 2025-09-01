Elhunyt Sopron egykori polgármestere

Hirschler Rezső egykori polgármester, üveges mester, vállalkozó, a rendszerváltást követően Sopron első szabadon választott városvezetője volt. 1939-ben született Sopronban. 2013-ban "Civitas Fidelissima” díjjal tüntették ki. Vállalkozása meghatározó Sopron gazdasági életében, gyermekei vitték tovább hivatását, akik az ipar több területén is sikeres vezetőkké váltak. Temetéséről a család később ad tájékoztatást.