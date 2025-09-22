Elhunyt a Nagy ho-ho-horgász és a Pom-Pom megalkotója

Életének kilencvenhatodik évében elhunyt Sajdik Ferenc Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett grafikusművész, karikaturista – ezt a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) jelentette be honlapján.

Elhunyt Sajdik Ferenc, akinek generációk számos mesefigurát köszönhetnek.

Sajdik Ferenc 1930-ban született Neuenhagen bei Berlinben. Iparrajziskolában tanult, előbb 1949-től litográfusként dolgozott, majd a Rádió- és Televízió Újság tördelője és rajzolója lett. Karikatúráit a Ludas Matyi vicclapból ismerhette meg a közönség. A Ludas Matyit 1990-től az Új Ludas követte, majd megszűnt a lap.

Igazán népszerűvé a rajzfilm tette, ami egy véletlennek volt köszönhető. A Műcsarnokban rendezett karikatúrakiállításra hét méter hosszú rajzot készített Budapestről, amelyet megláttak a filmgyár vezetői és elhatározták, hogy kisfilmet készítenek belőle. A film ugyan nem készült el, de ennek kapcsán ismerkedett meg Dargay Attilával és Jankovics Marcell-lel, akik felkérték, hogy rajzoljon figuraterveket, háttereket a La Fontaine-mesesorozathoz. Ezt követte a Pom Pom meséi és A nagy ho-ho-horgász, amelyek évtizedek óta gyerekek és felnőttek kedvencei.

Csukás István meseíróval olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint

Radírpók,

Festéktüsszentő Hapci Benő

vagy Gombóc Artúr.

Nevéhez fűződik a tévétorna főcíme, az 1977-es reklámfilmszemlén különdíjat kapott bontottcsirke-reklámfilm és az ő grafikai tervével készült 1981-ben Vajda Béla Moto perpetuo című Arany Pálma-díjas animációs kisfilmje. 2014-ben az I. kerületi Naphegy téren átadták a tervei alapján készült Pom Pom játszóteret.

Élete végéig alkotott, műveiből Vácott rendeztek állandó tárlatot.

Munkásságát 1977-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1984-ben a Szép magyar könyv grafikai díjjal, 1988-ban érdemes művész címmel ismerték el. 2006-ban Budapest díszpolgára lett, 2012-ben Prima Primissima Díjat kapott. 2013-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 2014-ben Hazám-díjban, 2017-ben Magyar Örökség Díjban részesült. 2018-ban Dunakeszi díszpolgára lett, 2023-ban a Nemzet Művésze díjat kapta meg, míg idén a Libri gyerekirodalom kategóriában szerzői életműdíjjal ismerte el munkásságát.