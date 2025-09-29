Gyászba borult Csorna, elhunyt a kisváros örökvidám postása

Gyászhírt közölt közösségi oldalán a Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület, elhunyt tagjától búcsúzik a csoport. Elhunyt Kovács Lajos, a mindig mosolygós, mindig barátságos Lajos bácsi, aki aktív tagja volt az egyesületnek. Szinte az egész város ismerte, hiszen évtizedeken át postásként dolgozott és alig akadt ember a városban, akivel ne lett volna dolga Lajos bácsinak.

Kovács Lajos szeretett tagja volt az Írisz Nyugdíjas Egyesületnek. Elhunyt társukat gyászolják a nyugdíjasok. Fotó: Nyugdíjas egyesület

Elhunyt társukat gyászolják

"Szomorúsággal telt szívvel állított meg bennünket a hír, hogy eltávozott közülünk a mindig kedves, mosolygós, életvidám barátunk, Kovács Lajos. Óriási űrt hagyott maga után. Már csak az égi nyugdíjasokkal fog dalolni, verselni. Távozása felfoghatatlan és fájdalmas!"-búcsúznak tőle nyugdíjas társai.

„Megpihent szíved, szemed álomba merült./Felszállt lelked angyalok közé került./Angyalként jössz hozzánk,/Éjjel csillagként ragyogsz./Igaz nem látunk, de tudjuk,/Fentről mindig ránk mosolyogsz!”-verssel köszönnek el Lajos bácsitól barátai és hozzáteszik: "Drága Lalikám! Legyen békés örök álmod! Emlékedet, kedves mosolyodat, szívünkben szeretettel őrizzük tovább!"