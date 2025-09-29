Az élelmiszerpazarlás hatalmas veszteség okoz - Tippek, hogy Önnek ne kelljen ételt kidobnia

A világ 2022-ben 1,05 milliárd tonna élelmiszert pazarolt el, ami 132 kilogrammot jelent fejenként – ez közel az ötöde annak a mennyiségnek, ami a fogyasztókhoz eljutott. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) jelentése1 szerint e pazarlás 60 százaléka a háztartásokban történt (79 kg/fő/év), 28 százaléka a vendéglátásban és közétkeztetésben, 12 százaléka pedig a kereskedelemben. Ez azt jelenti, hogy világszerte a háztartások naponta több mint egymilliárd adag ételt dobnak ki, miközben 783 millió ember éhezik, és az emberiség harmada élelmiszer-ellátási bizonytalansággal küzd. A magyar élelmiszerpazarlás igaz jelentősen csökkent, de még mindig nagy a veszteség.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Élelmiszerpazarlás: riasztó számok

Az élelmiszerpazarlás hatalmas környezeti terhet is jelent: a kidobott ételek a világ éves üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 8–10 százalékát adják – ez közel ötszöröse a teljes légiközlekedési szektornak. Emellett az élelmiszerpazarlás az ökoszisztémákra is súlyos nyomást gyakorol, hiszen a világ mezőgazdasági területeinek közel harmadát feleslegesen használjuk. A gazdasági veszteség évente körülbelül 1000 milliárd dollárra tehető az UNEP jelentése alapján.

Forrás: NOGUCHI.

A dokumentum arra is felhívja a figyelmet, hogy bár a számok riasztóak, több ország is bizonyította, hogy átfogó intézkedésekkel jelentős eredmény érhető el. Az Egyesült Királyság 18, Japán pedig 31 százalékkal csökkentette az élelmiszerpazarlását, ami azt mutatja: a kormányok, önkormányzatok és vállalkozások közös erőfeszítései kézzelfogható változást hozhatnak.

Magyarország: javuló trend, tudatosabb fogyasztók

Jó hír, hogy Magyarországon is mérséklődött az élelmiszerpazarlás. A Nébih Maradék nélkül programjának negyedik, több mint 500 háztartást vizsgáló felmérése2 szerint 2022-re 59,9 kg/fő/év-re csökkent az élelmiszerhulladék mennyisége. Ez 27 százalékos javulást jelent 2016 óta, amikor még 68 kilogramm volt az egy főre jutó éves átlag. Ennek nagyobb része az úgynevezett nem elkerülhető hulladék, azaz például a tojáshéj, kávézacc, a csontok, az almacsutka, a krumpli- vagy banánhéj, stb., ezzel szembe elkerülhető hulladéknak azok az élelmiszerek számítanak, amelyeket csak azért dobunk ki, mert a nem megfelelő tárolás miatt megromlottak, vagy egyszerűen csak feleslegesen vásároltuk meg.

A pazarlás mértékének csökkenése alapvetően annak köszönhető, hogy a száguldó élelmiszerárak miatt a háztartások a korábbiaknál tudatosabban vásárolnak és terveznek. Míg 2016-ban fejenként még 33,1 kilogramm volt az elkerülhető élelmiszerhulladék, addig 2022-re ez 24 kilogrammra csökkent.

A javuló eredmények ellenére továbbra is a már elkészített ételek vezetik a legnagyobb mértékben elpazarolt élelmiszerek toplistáját (10,06 kg/fő/év). Ezt követik a friss zöldségek és gyümölcsök (4,53 kg/fő/év), a pékáruk (2,72 kg/fő/év), majd a tejtermékek (2,10 kg/fő/év).